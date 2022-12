A Orthopride é uma franqueadora de ortodontia e estética. Suas atividades deram início há quase 15 anos no Rio de Janeiro e atualmente a companhia atua em várias regiões do Brasil. Confira a seguir, todas as informações referente ao processo seletivo e as vagas anunciadas.

Orthopride abre NOVOS empregos pelo Brasil

A Orthopride iniciou o dia com várias vagas de empregos distribuídas pelo Brasil. A empresa oferece aos seus funcionários um ambiente de trabalho motivador e tranquilo, além de uma estabilidade, com a carteira assinada.

Desde a sua fundação a companhia tem o intuito de cuidar da saúde e o sorriso das pessoas, e hoje atua com mais de 200 unidades distribuídas em território nacional e atende mais de 200 mil pacientes. Veja, a seguir, as vagas disponibilizadas e tudo referente a seleção de candidatos.

Analista de Recursos Humanos – Brasília/DF;

Consultor de Vendas – Rio de Janeiro;

Auxiliar Administrativo – São Caetano do Sul/RS;

Dentista / Ortodontista – Ribeirão Preto/SP;

Auxiliar de Contratos – São Caetano do Sul/RS;

Estágio no setor de Marketing- Rio de Janeiro;

Auxiliar de Serviços Gerais – Apucarana/PR;

Gerente Administrativo Comercial – São José dos Campos/SP;

Auxiliar de Saúde Bucal – Apucarana/PR;

Operador de Telemarketing – São José dos Campos/SP;

Promotor de Vendas – Rio de Janeiro;

Recepcionista – São José dos Campos/SP.

Como se candidatar

Aos interessados em participar do processo seletivo, é só entrar no site 123 empregos e realizar o cadastramento de um currículo para análise.

