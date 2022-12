Os 10 melhores aplicativos/ferramentas de análise WiFi para Windows 11/10 (2023)

Melhores analisadores WiFi: Você já pensou por que existem tantos lugares em sua casa, escritório, faculdade ou albergue onde você não pode se conectar à Internet? WiFi O sinal pode não ser forte o suficiente e pode não ser fácil de alcançar. Mas seu roteador também pode enviar sinais para esses lugares, mas você não está recebendo nenhum.

Misterioso, certo? Alguns passos para trás, você está obtendo Mbps/Gbps de velocidade mais altos e, avançando alguns passos, você perdeu sinais. Portanto, neste artigo, discutiremos por que essas coisas acontecem e como corrigir isso facilmente, colocando seu roteador WiFi na direção certa usando esses aplicativos e softwares analisadores de WiFi gratuitos para Windows 7/8, Windows 10 e Windows 11.

A maioria dos usuários da Internet usa um roteador sem fio para estabelecer uma conexão sem fio com seus smartphones, laptops etc. A maioria das pessoas protege sua conexão com a Internet definindo uma senha para conectar um dispositivo ao roteador. Para conectar um dispositivo a este roteador, você será solicitado a inserir a senha no dispositivo. Isso evita que pessoas indesejadas usem a Internet pela qual não estão pagando!

Mas tem gente que usa formas antiéticas de se conectar ao seu roteador e começar a usar sua conexão com a internet. Isso diminui a velocidade da sua internet. Mas você não consegue descobrir quem está usando seu roteador e de onde eles são. Então, para resolver esse problema, foi feito o software que roda em um PC com Windows e encontra todos os dispositivos conectados ao seu roteador.

Este software é conhecido como Analisadores WiFi. Existem vários desses softwares disponíveis para os usuários. Selecionamos este software e mencionamos alguns dos melhores analisadores de WiFi para o seu PC com Windows.

Por que usamos o WiFi Analyzer?

Os analisadores de WiFi são, na verdade, softwares ou aplicativos que ajudam a verificar a força do sinal de WiFi de sua estação de trabalho, casa ou escritório. Se você está tendo problemas para obter uma boa velocidade, esses analisadores de Wi-Fi podem ajudar. Você pode usar essas ferramentas do analisador WiFi do Windows em seu laptop para aproveitar ao máximo sua rede e fazê-la funcionar melhor. No speedcheck, você pode descobrir a velocidade da sua Internet. Isso ajudará você a descobrir onde colocar seu roteador WiFi para obter a melhor velocidade e desempenho.

Melhores analisadores WiFi para Windows 11/10

Alguns dos melhores analisadores WiFi para o seu PC com Windows 10 e Windows 11 estão listados abaixo:

NetSpot: Melhor analisador WiFi geral de 2023

Este é um dos melhores analisadores de WiFi porque possui muitos recursos excelentes! Você não precisa pagar nada para usar os recursos da edição gratuita. Existem também as edições Home, Pro e Enterprise, que são todas versões pagas. O preço da edição Home é de $ 49, o preço da edição Pro é de $ 149 e o preço da edição Enterprise é de $ 499. Cada edição tem algumas características que são as mesmas e algumas que são novas.

o interface de usuário deste software é bastante intuitivo. Na varredura, ele pode detectar todos os dispositivos conectados ao seu roteador e fornecer os detalhes do dispositivo. Ele também exibe um mapa e aponta para a localização dos dispositivos que estão conectados ao seu roteador. Você pode baixar o Netspot no seu PC com Windows AQUI.

Xirrus Wi-Fi Inspector 2.0

O Xirrus Wi-Fi Inspector 2.0 é outro analisador de WiFi útil e vem carregado com alguns recursos exclusivos. Além disso, é um analisador WiFi amplamente utilizado com mais de 1 milhão de usuários em todo o mundo. Você pode usar isso no seu Windows 7. Alguns de seus recursos mais úteis incluem:

1. Ele pode localizar dispositivos Wi-Fi perto de você.

2. As ferramentas de solução de problemas são fáceis de manusear.

3. Pesquise problemas de conectividade WiFi.

4. Detecte dispositivos não autorizados conectados ao seu roteador.

Você pode usar uma versão de avaliação deste software antes de atualizar para a versão premium. Seu PC deve ter o Adobe Flash Player instalado para executar o teste de velocidade. Você pode baixar o Xirrus Wi-Fi Inspector 2.0 no seu PC com Windows AQUI.

Leitor WiFi

WiFi ScannerSe você deseja gerenciar sua rede WiFi da maneira mais fácil possível, você deve dar uma chance ao WiFi Scanner. Este software executa algumas tarefas interessantes, como:

1. Ele verifica as redes próximas e compila informações detalhadas para que você possa resolver qualquer problema de conectividade comparando seus dados com os seus.

2. Você pode usar o recurso de teste de velocidade para verificar a velocidade de upload e download fornecida pelo seu roteador para o seu PC com Windows.

Você pode baixar a versão de avaliação deste software e depois atualizar para a versão premium, que custará cerca de $ 15. Você pode baixar este software em seu PC com Windows AQUI.

WifiInfoView

Este é outro software que fornece muitas informações sobre as redes próximas a você, como o nome da rede (SSID), endereço MAC, qualidade do sinal, frequência, número do canal, velocidade máxima etc. própria, ou você pode usar o modo de resumo para ver uma lista de todas as redes que foram verificadas.

Você pode baixar este software em seu PC com Windows AQUI.

Analisador Wi-Fi doméstico acrílico

O WiFi Analyzer para Windows agora pode ser comprado na Microsoft Store. O site oficial facilita o download gratuito. O WiFi Analyzer transformou seu laptop com sistema operacional Windows 10 e 11 em um scanner, para que eu pudesse procurar pontos de acesso em seu escritório, casa, albergue etc. O aplicativo é gratuito para uso e download, mas a versão paga possui recursos extras que o gratuito versão não tem. Se você usar isso com o sistema operacional correto, funcionará melhor.

Analisador WiFi SolarWinds

O SolarWinds é outro aplicativo analisador de Wi-Fi que você pode usar. O aplicativo fornece um monitor de rede de vários fornecedores para obter melhores informações sobre o serviço. Você pode monitorar e gerenciar redes Wi-Fi por meio deste aplicativo. Este aplicativo permite visualizar caminhos de rede e criar mapas de calor Wi-Fi. Você obtém um painel personalizável neste aplicativo analisador de Wi-Fi que pode detectar quaisquer problemas com a rede Wi-Fi e ajudá-lo a resolvê-los. Esses recursos tornam este um dos melhores aplicativos Wi-Fi Analyzer para Windows 11 e 10.

Mapa de Calor Wi-Fi

Outro aplicativo analisador de Wi-Fi nesta lista é o WiFi Heat Map. Como o nome sugere, esta ferramenta de análise Wi-Fi ajuda você a criar mapas de calor Wi-Fi personalizados automaticamente. Com esta ferramenta de análise de Wi-Fi, você pode procurar por zonas mortas de Wi-Fi, bem como corrigi-las. Você também obtém as localizações do mapa dos clientes conectados. Isso vem com muitos recursos, como análise visual do dispositivo, arrastar e soltar métricas de desempenho, analisar o componente lógico do SDN, procurar o dispositivo que usa mais largura de banda etc.

Wireshark

Se você está procurando uma ferramenta de análise de Wi-Fi para o seu PC com Windows, também pode usar o Wireshark. Esta ferramenta permite monitorar o Wi-Fi, bem como solucionar quaisquer problemas que você possa enfrentar. O Wireshark contém muitos recursos excelentes como uma ferramenta de análise de Wi-Fi, como um navegador de pacotes de três painéis, captura de dados de rede, captura de arquivos compactados com gzip, aplicação de regras de coloração e muito mais. Este é um dos melhores aplicativos de analisador de Wi-Fi repleto de recursos que você pode usar.

InSSIDer

O próximo aplicativo analisador de Wi-Fi que gostaríamos de mencionar nesta lista é o InSSIDer. Com este analisador de Wi-Fi, você pode analisar a configuração do Wi-Fi, como segurança, intensidade do sinal, configurações de canal e muito mais. Você também poderá melhorar a velocidade e a segurança do seu Wi-F com este aplicativo. O InSSIDer permite encontrar o canal mais movimentado e fornece detalhes completos do dispositivo Wi-Fi.

Paessler PRTG

Outra ferramenta de análise Wi-Fi que gostaríamos de mencionar nesta lista é Paessler PRTG. Com esta ferramenta, você pode monitorar todos os dispositivos de rede em sua rede. Você pode interpretar todos os dados coletados na rede. Os dados coletados podem então ser representados em gráficos e tabelas. Esta ferramenta de análise de Wi-Fi permite monitorar o volume de tráfego na rede. Você também pode procurar o problema com a rede e corrigi-lo. Este aplicativo possui um sensor PRTG com o qual você pode configurar a rede. Ele também informa sobre quaisquer problemas com a rede assim que eles ocorrem. Além disso, você também pode definir o alarme para sua rede sem fio.

Conclusão:

Estes foram alguns dos Melhores analisadores WiFi para Windows 10/11. Eles são compatíveis com Windows 7/8/10/11. Alguns deles também podem ser executados em outros sistemas operacionais, como macOS, etc. Você pode experimentá-los e saber qual é o mais adequado para você. Cada software tem seu recurso exclusivo, o que o destaca da multidão.

Se você souber de algum desses úteis Analisador WiFi gratuito de 2023que não foi mencionado acima, informe-nos sobre isso na seção de comentários abaixo.

