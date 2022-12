Os 10 melhores papéis de parede de Stranger Things para Android/iPhone (2023)

Os melhores papéis de parede de Stranger Things para iPhone estão aqui para os fãs que amam Hawkins e o Devorador de Mentes. Stranger Things tem um tipo diferente de vibração quando se trata de assistir a uma combinação de terror e suspense. Este show premiado tem bilhões de fãs em todo o mundo e continua a expandir sua base de fãs.

Situado na assustadora cidade de Hawkins na década de 1980, Eleven e seus amigos precisam entender e resolver o mistério e até mesmo lutar contra o monstro. Embora os monstros sejam diferentes em cada temporada, isso não entorpece nem um pouco o show.

Melhores papéis de parede de Stranger Things para Android e iPhone em 2023

Aqui estão alguns dos melhores papéis de parede de Stranger Things. Fornecemos uma pequena demonstração e o link de download abaixo da imagem de demonstração.

1. Mais popular – logo Stranger Things

O papel de parede do logotipo de coisas estranhas para iPhone é provavelmente o show mais popular no momento. Isso ocorre porque este papel de parede tem um fundo preto e é absolutamente ótimo para iPhones porque eles têm telas OLED. Mesmo que os usuários não possuam um iPhone acima do iPhone 11, esse papel de parede parece clássico, usa menos bateria e cria aquela vibração de suspense.

Baixe Agora

2. Paixão de todos – papel de parede do Eleven

Millie Bobby Brown agora é a paixão de todos. Tanto que os fãs agora estão procurando por diferentes papéis de parede dela. Então, aqui apresentamos Millie Bobby Brown, também conhecida como Eleven, com o incrível logotipo de Stranger Things. Este papel de parede foi eleito o favorito dos fãs porque demonstra a beleza de Eleven junto com a natureza emocionante do show.

Baixe Agora

3. O Vilão – Devorador de Mentes

De Demogorgon na 1ª temporada a Mind Flayer na 1ª temporada, Stranger Things tem muitos monstros e vilões. Stranger Things tem alguns bandidos memoráveis, e isso quer dizer alguma coisa. Um excelente exemplo seria Mind-Flayer, o governante supremo de The Upside Down, que é retratado como uma enorme criatura parecida com uma aranha que flutua dentro de um vórtice maciço e é aterrorizante e fascinante.

Baixe Agora

4. Personagens mais emocionantes – Steve e Robin

Robin, quando questionada sobre o relacionamento com Steve, ela disse – Estritamente platônico. Bem, não parece. Vimos os personagens como melhores amigos trabalhando juntos na sorveteria e na loja de jogos. Vale a pena esperar para ver o que a quarta temporada reserva para eles e seu relacionamento. No entanto, Steve é ​​o galã de muitas garotas, e Robin não é menos uma paixão. Aqui está um belo papel de parede de Steeve e Robin junto com o logotipo peculiar de Stranger Things na parte de trás, mais adequado para dispositivos OLED.

Baixe Agora

5. Personagem com 0 Haters – Dustin

Verdadeiramente falando, vimos Dustin e seus amigos crescerem conosco. Ao começar em 2017, Dustin era um garoto que frequentava o ensino fundamental. Com o passar das temporadas, Dustin envelheceu e se aproximou muito de Steeve. No final das contas, Steeve e Dustin ficaram tão próximos que Steeve estava sendo chamado de babá. Não importa, Dustin, e todo mundo ama seus dentes. Então, aqui está um lindo papel de parede de Dustin com o logo de Stranger Things atrás.

Baixe Agora

6. Citação de Eleven – Amigos não mentem

Na 1ª temporada de Stranger Things, Mike Wheeler disse a Eleven que Friends Don’t Lie. E desde então, isso se tornou o destaque do programa e a frase favorita de Eleven. Ela costuma dizer isso quando sente algo suspeito. Esta linha é muito famosa de Stranger Things. Há seguidores dedicados daqueles que gostam dessa cena em particular. A Netflix também produziu um filme especificamente para esta ocasião, no qual espectadores de todo o mundo explicam o que esse momento significa para eles.

Baixe Agora

7. Estrela do Show: Max

Stranger Things escolheu com precisão o elenco. Com tanta beleza em um show, os fãs não podem resistir, mas amar e baixar os melhores papéis de parede de Stranger Things. Max apareceu pela primeira vez na 2ª temporada de Stranger Things, onde ela ficou com a mãe e o irmão valentão. No final da 2ª temporada, foi visto que o vilão possuía seu irmão. Por fim, Max e sua mãe começaram a ficar juntos. Na temporada final, Vecna ​​possuiu Max e não vamos compartilhar mais spoilers. Ainda assim, quase todo mundo ama Max, e aqui está um lindo papel de parede dela.

Baixe Agora

8. O melhor amigo preocupado – Will

Da 1ª temporada de Stranger Things à 4ª temporada, Will sempre foi preocupado e tímido de todos. É compreensível que ele tenha ficado preso na 1ª temporada, mas mesmo na última temporada, ele está sempre preocupado. No entanto, ele é inteligente e ajuda Mike em sua jornada. Ainda assim, a maioria dos fãs ama Will por causa de sua seriedade e honestidade. É por isso que aqui está um papel de parede chique de Will com uma imagem de fundo de Stranger Things.

Baixe Agora

9. O Monstro Absoluto – Vecna

Seja o Demogorgon ou o Mind Flayer, Vecna ​​é um dos monstros mais perigosos e assustadores de Stranger Things. Agora, voltando aos fatos, Henry Creel, também conhecido como One, Vecna ​​ou Mind Flayer, é o principal vilão ou antagonista de Stranger Things. Filho de Victor e Virginia Creel e irmão mais novo de Alice Creel, ele é um médium misterioso que atua como uma mente coletiva para todas as entidades e criaturas da dimensão sobrenatural conhecida como “o Upside Down”, incluindo os Demogorgons. Com isso dito, aqui está um papel de parede perigoso de Vecna.

Baixe Agora

10. Explorando o Upside Down

Em todas as temporadas, vimos as crianças de cabeça para baixo para explorar o que há de errado. Ao ficar de cabeça para baixo, todos se metem em problemas. O avesso é o covil do Devorador de Mentes, então com certeza tudo dará errado. Agora que você ama Stranger Things e tudo relacionado a isso, aqui está um papel de parede de cabeça para baixo onde todos os personagens estão de pé, tornando-o mais pitoresco.

Baixe Agora

A linha inferior | Baixar papéis de parede de Stranger Things

Bem, estes são os melhores papéis de parede de Stranger Things de acordo com a resolução de um iPhone. Esperamos que você ame essas fotos. Em breve, atualizaremos essas imagens quando Stranger Things reviver com uma nova temporada.

