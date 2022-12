Oto se afasta e Brisa fica em maus bocados novamente

Foto: Reprodução / TV Globo

Quando parece que as coisas vão acalmar para Brisa (Lucy Alves), em ‘Travessia’, novas reviravoltas surgem para abalar a vida da maranhense. No capítulo previsto para ir ao ar nesta quinta-feira (08), Oto (Romulo Estrela) precisa que se afastar da namorada. Ele não abre o jogo e ela, abalada, fica sem entender o motivo do distanciamento que ele pede.

Aborrecida, ela o deixa sozinho e, com medo de estar sendo observado por Moretti (Rodrigo Lombardi) e sem querer correr o risco de colocá-la em perigo, ele resolve não ir atrás da amada.

Já não bastasse estar abatida com essa situação, Flora (Thaissa Szapiro) tem mais uma notícia ruim para a cliente: o advogado de Ari (Chay Suede) contou ao juiz do caso da guarda de Tonho (Vicente Alvite), em que a ex foi presa no período em que esteve desaparecida.

Já no capítulo de sexta-feira (09), Helô (Giovanna Antonelli) liga para Oto e pede para vê-lo com urgência na delegacia de crimes de informática. Pelo local do encontro, o hacker logo associa que foi pego. Resolve, então, ir até Vila Isabel para se despedir de Brisa e pedir que ela o espere.

Quando chega à delegacia, quase se entrega e percebe que deu uma bola fora ao perguntar à delegada como ela chegou até ele. Esperta, Helô percebe. Mas explica que – por enquanto – ninguém fez nenhuma denúncia contra o rapaz. E

la o chamou porque sabe das ameaças de Moretti. Helô pede, então, que Oto procure mensagens que recebeu de Moretti que possam configurar como ameaça e o aconselha a abrir uma queixa contra o ex-chefe.

No início Oto fica confuso, mas aceita que é o melhor a fazer. Está muito preocupado com Brisa e não quer ver a namorada sob nenhum tipo de ameaça.

‘Travessia’ é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

