Pacajus (CE) abre concurso com 370 vagas para diversas áreas; salários chegam a R$ 14 mil

A Prefeitura de Pacajus no estado do Ceará está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais em diversas áreas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Pacajus – CE vão de 1.212,00 a R$ 14.000,00 mensais.

A Consulpam Consultoria é a responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Pacajus – CE

A Prefeitura de Pacajus no estado do Ceará oferece, por meio de concurso público, 370 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Auxiliar de serviços gerais – 20 vagas;

Auxiliar de turma – 5 vagas;

Auxiliar de vigilância sanitária animal – 2 vagas;

Eletricista – 2 vagas;

Gari – 20 vagas;

Jardineiro – 5 vagas;

Merendeira – 10 vagas;

Monitor de transporte – 10 vagas;

Motorista – 10 vagas;

Operador de máquinas – 2 vagas;

Pedreiro – 4 vagas;

Podador – 2 vagas.

Nível Médio/técnico

Agente de apoio à inclusão – 20 vagas;

Auxiliar de laboratório – 2 vagas;

Bombeiro hidráulico – 3 vagas;

Guarda-vidas – 2 vagas;

Monitor de disciplinas eletivas artísticas culturais e esportivas – 10 vagas;

Monitor de disciplinas eletivas pedagógicas e de protagonismo – 10 vagas;

Maqueiro – 4 vagas;

Recepcionista – 5 vagas;

Soldador elétrico – 1 vaga;

Técnico agrícola – 2 vagas;

Técnico em enfermagem – 30 vagas;

Técnico de informática – 4 vagas;

Técnico em radiologia – 2 vagas;

Técnico em saúde bucal – 5 vagas;

Agente administrativo – CR;

Agente de trânsito – 13 vagas;

Guarda municipal – 50 vagas.

Nível Superior

Agrônomo – 1 vaga;

Arquiteto – 2 vagas;

Assistente social – 5 vagas;

Autocadista – 1 vaga;

Cirurgião dentista – 3 vagas;

Coordenador pedagógico – 10 vagas;

Bibliotecário – 1 vaga;

Enfermeiro – 8 vagas;

Enfermeiro – PSF – 5 vagas;

Engenheiro ambiental – 1 vaga;

Engenheiro civil – 3 vagas;

Engenheiro eletricista – 1 vaga;

Farmacêutico – 2 vagas;

Fiscal municipal – 10 vagas;

Fisioterapeuta – 4 vagas;

Fonoaudiólogo – 3 vagas;

Geólogo – 1 vaga;

Médico anestesiologista – 1 vaga;

Médico cardiologista – 1 vaga;

Médico cirurgião – 1 vaga;

Médico clínico geral – 8 vagas;

Médico dermatologia – 1 vaga;

Médico ginecologista – 1 vaga;

Médico ginecologista e obstetrícia – 2 vagas;

Médico neurologista – 1 vaga;

Médico neurologista infantil – 1 vaga;

Médico ortopedista e traumatologia – 1 vaga;

Médico pediatria – 1 vaga;

Médico PSF – 10 vagas;

Médico reumatologista – 1 vaga;

Médico ultrassonografista – 1 vaga;

Médico urologista – 1 vaga;

Médico veterinário – 2 vagas;

Nutricionista – 4 vagas;

Professor de educação básica I – PEB I – ensino infantil e fundamental, professor de educação básica II – PEB II – CR;

Professor de educação básica II – PEB II – ensino educação física – 8 vagas;

Psicólogo – 5 vagas;

Terapeuta ocupacional – 2 vagas;

Topógrafo – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Pacajus – CE variam entre 1.212,00 a R$ 14.000,00 por mês dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Pacajus – CE

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Pacajus – CE devem realizar a inscrição têm até o dia 17 de janeiro de 2023 diretamente pelo site da Consulpam.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 a R$ 158,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso Pacajus – CE

O concurso público para a Prefeitura de Pacajus – CE contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de Títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está marcada para os dias 16 e 23 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.