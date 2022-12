Pagamento de NATAL já está disponível para SAQUE; veja como receber

Ter um pagamento de natal extra pode ser uma “mão na roda” para muitos brasileiros. Isso porque, com a chegada das festas de fim de ano, os gastos costumam aumentar. Além disso, ter um dinheiro a mais no final do ano pode até mesmo ajudar a colocar as contas em dia ou mesmo planejar uma reforma na casa.

Neste ano, um recurso importante que pode te ajudar no natal ainda está disponível para muitos brasileiros. Trata-se do abono salarial PIS/PASEP referente ao ano-base de 2020.

Por isso, se você deseja saber como ter acesso a este recurso e até quando pode receber, confira todas as informações que trouxemos a seguir.

Pagamento de natal disponível para trabalhadores

O abono salarial PIS/PASEP será como um verdadeiro pagamento de natal para boa parte dos brasileiros. O seu pagamento foi autorizado desde fevereiro e março de 2022. No entanto, muitos trabalhadores ainda não movimentaram a quantia disponível.

O valor total do benefício poderá chegar a um salário mínimo. Por isso, é importante estar atento para não perder o prazo de saque e conferir se ele está disponível para você.

Quem tem direito?

Todas as pessoas que trabalham de carteira assinada têm direito a receber o pagamento de natal este final de ano, independente se trabalham em empresas públicas ou privadas. Mas é importante que o trabalhador ainda não tenha recebido o valor referente ao ano-base 2020.

Além disso, também é necessário cumprir os requisitos do programa para ter acesso ao pagamento ainda este ano. Confira quais são as regras:

Estar inscrito no PIS/Pasep a, pelo menos, cinco anos;

a, pelo menos, cinco anos; Ter tido salário médio de até dois salários mínimos mensais em 2020;

Ter trabalhado durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não no ano-base correspondente;

Estar com os dados corretos na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social.

Ademais, também existem outras situações em que o beneficiário do abono salarial PIS/PASEP poderá realizar o saque do benefício. A seguir, confira as regras de saque extraordinário que a Caixa Econômica determina:

Aposentadoria;

Falecimento ou invalidez do beneficiário;

Quando o beneficiário completa 60 anos de idade;

Para portadores de câncer e HIV;

Transferência para reserva ou reforma militar;

Beneficiário do Benefício de Prestação Continuada.

Pagamento de natal: mudança no calendário

O pagamento de natal referente ao abono salarial sofreu mudança no calendário recentemente. Por conta da pandemia do Covid-19, o Governo Federal decidiu adiar os pagamentos do PIS/PASEP.

Normalmente, o pagamento a ser realizado é referente ao ano imediatamente anterior trabalhado. Com o adiamento, o pagamento referente ao ano-base 2020, foi realizado este ano. Por isso, se você trabalhou pelo menos 30 dias em 2020 e cumpre os requisitos exigidos pelo programa, ainda poderá o sacar o valor disponível.

É importante informar, também, que as pessoas que trabalharam em 2021 e cumprem os requisitos, poderão receber o seu benefício em 2023.

Os trabalhadores de empresas privadas recebem através da Caixa Econômica Federal. Por outro lado, aqueles que trabalham como servidores públicos tem acesso ao valor através do Banco do Brasil.

Como consultar o valor a receber?

Em primeiro lugar, é importante estar atento para o prazo de recebimento do benefício. Os trabalhadores têm até o dia 29 de dezembro para realizar o saque do pagamento de natal.

Caso você ainda não saiba se o valor está disponível para você, poderá realizar a consulta diretamente do seu celular. Para isso, basta baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que está disponível para telefones Android e IOS.

Através do app, você poderá conferir todas as suas informações trabalhistas, bem como todo o seu histórico. Também é possível saber se o PIS/PASEP referente ao ano-base 2020 está disponível para você ainda este ano.

Além disso, existem outras opções que você também pode consultar o valor a receber. São eles: o site do Gov.Br e a Central Alô Trabalho, disponível no telefone 158.