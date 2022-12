PAGAMENTO SUSPENSO? PROVA DE VIDA do INSS causa dúvidas nos beneficiários; confira

Ano que vem a comprovação de vida voltará a ser exigida para os pensionistas, aposentados e beneficiários. A atualização é de cunho obrigatório para que todos os segurados não percam o direito de receber os pagamentos do órgão previdenciário. Portanto, a prova de vida do INSS se torna imprescindível.

A obrigatoriedade da prova de vida do INSS existia anteriormente, porém foi suspensa temporariamente no período crítico da pandemia do Covid-19, entre 2020 e também 2021. Essa comprovação consiste em comprovar que o beneficiário está vivo, portanto, está habilitado para receber o pagamento do INSS. Mas, será mesmo que, em 2023, o benefício será suspenso? Saiba agora na matéria deste domingo (04) que o Notícias Concursos preparou.

Como se dá a prova de vida do INSS

As normas desse procedimento se alteraram em 2022. Os segurados não precisam mais comparecer às agências da Previdência Social a fim de comprovar, tal como se fazia antes. Atualmente, o INSS mesmo realizará essa comprovação de todos os cidadãos cadastrados de maneira automática.

Por meio de um tipo de sistema, os dados cadastrados em outros órgãos são cruzados. Com isso, a Previdência Social validará algumas atividades presenciais registradas recentemente, servindo como uma prova de vida. Abaixo, veja quais são as ações que servirão como comprovação de vida em 2023:

Comprovante da votação nas eleições;

Acesso ao endereço eletrônico ou ao app Meu INSS;

Consulta no SUS (Sistema Único de Saúde);

Registro da vacinação;

Realização de perícias médicas;

Declaração do IR (Imposto de Renda);

Emissão, bem como renovação de um documento oficial (RG, CTPS ou CNH);

Atendimento presencial em uma agência da Previdência Social;

Recebimento do benefício com o reconhecimento biométrico;

Atualização dos dados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais);

Cadastro ou o recadastramento nos órgãos de segurança pública, ou de trânsito.

A falta da comprovação de vida causa suspenção do benefício?

Com o funcionamento dessa atualização da prova de vida, agora a responsabilidade de apresentar a comprovação não é do segurado, uma vez que será efetuada pelo INSS automaticamente. Caso os sistemas de dados não encontrem qualquer registro de atividade, o órgão terá que entrar em contato imediatamente com o segurado, contudo, não suspenderá o pagamento mensal.

Apenas nesse caso, o pensionista ou aposentado receberá uma notificação solicitando a apresentação da prova de vida do INSS. A convocação é geralmente feita através de e-mail, telefone ou mesmo uma notificação pelo app Meu INSS.