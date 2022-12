Pai de Neymar comemora retorno do filho aos jogos: ‘Esperança’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O pai de Neymar Jr apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (5) para comemorar o retorno do filho aos jogos da Copa do Mundo 2022, no Catar.

Neymar se recuperou de uma lesão no tornozelo direito e retorno aos gramados para defender a seleção brasileira nesta segunda, às 16h.

“‘Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança”, iniciou o pai do craque.

“E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.’ Romanos 5:3-5”, continuou.

“Perseverança e esperança sempre estiveram presentes em nossas vidas. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Mas com alegria e Deus no coração podemos superar nossas tribulações. ‘Bora’, Brasil. Boa sorte, filho! Boa sorte, Brasil! Que Deus os abençoe e os proteja!”, finalizou Neymar pai.

Veja a publicação:

