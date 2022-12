Pai de Pétala toma medidas legais para tirar peoa de ‘A Fazenda’

Foto: Reprodução/ Record TV

A influenciadora digital Pétala Barreiros pode estar prestes a deixar ‘A Fazenda’ faltando poucos dias para a final com o famoso “tapetão”, termo conhecido no mundo do futebol para o time que perde um jogo, mas quer ganhar na Justiça.

Após a saída de Deolane Bezerra no último domingo (4), o pai de Pétala, Altemir Barreiros, afirmou que está tomando medidas legais para tirar a filha do reality show. A participante já chegou a ameaçar tocar o sino para sair da casa.

Em vídeo, seu Altemir criticou a Record, afirmando que a emissora não representava os critãos e sim era o “próprio inferno em pessoa”. O pai da participante se disse arrependido de ter mandado a filha para o programa.

“Embora você ache que seja digna de entrar nos lares brasileiros, nos lares cristões, não. Você é um lixo que tem que ser exterminado da face da terra, isso não é TV, isso é o próprio inferno em pessoa. Se eu soubesse que a Record seria esse lixo que demonstrou ser nesse programa, manipulado, nesse programa parcial, não teria deixado minha filha participar.”

Além de afirmar que medidas legais estavam sendo tomadas, o pai de Pétala postou uma foto da mãe da participante no hospital. “Não estamos de braços cruzados! Medidas legais estão sendo tomadas para a saída dela. Muito obrigado pela empatia”, escreveu.

Polêmica na família Barreiros

Em 2011, o pai de Pétala Barreiros foi preso por dois meses acusado de furtar joias no interior de São Paulo.

Altemir, que na época era cantor de sertanejo e o irmão, Altair, foram presos em flagrante pela polícia em Ibitinga, acusados de sair de uma joalheria com objetos de valor sem pagar por eles.

De acordo com a polícia, foram encontrados nove anéis, pulseiras, caneta Montblanc e um relógio Rolex furtados com os irmãos. A dupla deixou a Penitenciária de Araraquara após o pagamento da fiança de R$ 2 mil.

