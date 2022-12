Palmas (TO) abre matrículas para guarda metropolitano; 100 vagas com salários de R$ 3,4 mil

A Prefeitura de Palmas no estado do Tocantins está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 100 vagas para o cargo de guarda metropolitano.

Os candidatos devem comprovar nível médio completo para concorrer a uma das vagas.

A banca responsável pelo concurso público de Palmas – TO é a Vunesp.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Palmas – TO para o cargo de guarda metropolitano é de R$ 3.440,77.

Vagas Palmas – TO

A Prefeitura de Palmas no estado do Tocantins oferece, ao todo, 100 vagas para o cargo de guarda metropolitano, sendo 50 para contratação imediata, mais 50 vagas para formação de cadastro reserva.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa ter nível médio completo.

Fora isso, o candidato também deve ter idade mínima de 18 anos e idade máxima de 45 anos na data da inscrição. O edital exige ainda que o candidato possua carteira nacional de habilitação com categoria B, no mínimo.

O candidato também precisa ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário é de R$ 3.440,77, além de gratificação de atividade perigosa para uma jornada de 40 horas semanais.

Inscrições Palmas – TO

Os interessados em concorrer a uma das vagas da Prefeitura de Palmas – TO devem realizar a inscrição até o dia 2 de fevereiro de 2023, diretamente pelo site da Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Vunesp até o dia 21 de dezembro de 2022 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições do cargo de guarda metropolitano – Palmas TO

Confira a seguir as principais funções do guarda metropolitano:

Proteção dos bens públicos e municipais, serviços e instalações, controle, fiscalização, orientação e educação ambiental e subsidiariamente, a complementação e apoio das atividades de segurança pública, no Município de Palmas/TO;

Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, patrulhamento preventivo e uso progressivo da força.

Etapas concurso Palmas – TO

O concurso público da Prefeitura de Palmas no estado do Tocantins para o cargo de guarda metropolitano contará com as seguintes etapas:

1º Etapa: Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório; 2º Etapa: Prova exame físico de caráter eliminatório e classificatório;

Prova exame físico de caráter eliminatório e classificatório; 3º Etapa: Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório; 4º Etapa: Avaliação médica;

Avaliação médica; 5º Etapa: Comprovação de idoneidade moral;

Comprovação de idoneidade moral; 6º Etapa: Exame psicotécnico;

Exame psicotécnico; 7º Etapa: Curso de formação.

A prova objetiva está prevista em edital para ser aplicada no dia 2 de abril de 2023.

O concurso possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais uma vez por igual período de acordo com a administração municipal.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do concurso para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do certame para Prefeitura de Palmas.