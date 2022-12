Panetones mofados são entregues a pessoas em vulnerabilidade

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Beneficiários de programas sociais e pessoas em situação de vulnerabilidade social da cidade de Camaçari, localizada na Região Metropolitana de Salvador, receberam panetones mofados em cestas de Natal.

Os kits foram entregues pela Prefeitura do município. Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver manchas e sinais de mofo nos produtos. Ao todo, foram entregues cerca de 50 mil cestas a pessoas de programas assistenciais, como Auxílio Brasil; e mulheres vítimas de violência acompanhadas pelo Centro de Referência de Atendimento à mulher.

Além disso, as famílias que são acompanhadas pelo CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e pelo CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), além de idosos atendidos pelo Centro de Convivência da Pessoa Idosa, e mães de crianças e adolescentes matriculados na Casa da Criança e do Adolescente.

O que diz a prefeitura

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A prefeitura indicou que a distribuição das cestas era uma ação para “possibilitar uma mesa mais farta e digna nos festejos natalinos”. Entretando, após o ocorrido, a entidade municipal confirmou que os alimentos foram entregues mofados. A quantidade de cestas com problemas não foi revelada.

O iBahia procurou a Prefeitura de Camaçari que respondeu, nesta sexta-feira (16), através de nota. A gestão – através da Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedes) – informou que “a empresa responsável pelo fornecimento dos panetones que compõem as Cestas de Natal, foi notificada após detecção de avarias em algumas unidades do produto. A pasta reforça, ainda, que está adotando as medidas administrativas para reaver todas as unidades que apresentaram irregularidades.”

A prefeitura disse ainda que “não haverá danos ao erário público, assim como para os beneficiários, tendo em vista que a empresa terá que fazer a reposição dos produtos avariados sem qualquer custo adicional, conforme o previsto em contrato.”

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o caso, a Prefeitura de Camaçari indicou o contato da Ouvidoria da Sedes através do número: (71) 98148 8983.

