A essência da Panvel é cuidar da saúde das pessoas. A empresa iniciou suas operações a mais de 50 anos e começou a construir sua história através de uma única missão, proporcionar saúde com preço justo. Hoje a companhia anunciou novas vagas de trabalho em algumas regiões do Brasil como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Confira, a seguir.

Panvel Farmácias abre NOVOS empregos pelo Brasil

Por meio do varejo, a Panvel coloca no centro de tudo o que mais importa: as pessoas. A empresa está comprometida em levar da melhor forma, bem-estar e saúde aos seus clientes, investidores, parceiros e colaboradores. A companhia trabalha diariamente para formar uma sociedade com um meio ambiente equilibrado e sustentável.

A empresa deseja ser a melhor em produtos e serviços de forma inovadora e priorizando a ética e a excelência. A Panvel é formada por dois negócios: a Dimed, o laboratório industrial farmacêutico Lifar. Neste momento novas oportunidades de trabalho foram anunciadas. Confira.

Auxiliar de Limpeza – Rio Grande do Sul;

Ger. Farmacêutico – Santa Catarina;

Assist. de Atendimento – Itapema/SC;

Jovem Apren – Curitiba/PR,;

Fisc. de Loja – Cascavel/PR;

Assist. de Estoque – São Paulo;

Assist. de Atendimento (PCD) – Criciúma/SC.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, o candidato deve acessar o site 123 empregos e seguir as orientações para encaminhar um currículo para análise. A empresa prioriza a contratação de profissionais qualificados que atuem com muita paixão.

Saiba mais sobre os empregos que o Notícias Concursos anuncia diariamente