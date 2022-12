Papai Noel negro viraliza após surpreender criança em shopping

Foto: Lore Rufis / Arquivo Pessoal

Se tem um personagem clássico na época do Natal é o Papai Noel dos shoppings. Os homens que se fantasiam com barba branca, gorro vermelho e botas pesadas para animar as crianças nos centro de compras impactam ainda mais quando há uma identificação. Foi o que aconteceu com Orlando Nascimento, de 71 anos, e o pequeno Ruan, de seis anos.

A criança comemorou ao ver que o personagem era negro. “Papai Noel da minha cor, que legal”, disse. A reação do menino foi filmada pela tia, a influenciadora baiana Lore Rufis, e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Este é o primeiro ano que Orlando trabalha como Papai Noel. Ele está fazendo a função no Parque Shopping da Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Eu não pensava que o vídeo iria viralizar, mas eu lembro muito dele. Me pediu R$ 40 mil, uma pedra preciosa e um carro da Lamborghini. Eu disse que ele vai receber tudo no dia 25: a pedra vai estar na sala, o dinheiro no envelope e o carro, na garagem”, brincou o Papai Noel em entrevista ao g1.

O Parque Shopping informou que a escolha do Papai Noel negro foi pensada por causa da representativade. De acordo com a assessoria, desde o primeiro Natal do estabelecimento, em 2020, um bom velhinho negro integra a equipe dos Papai Noeis.

Neste Natal, Olando atende o shopping de segunda a sábado, das 15h30 às 21h30; e domingo, das 15h30 às 20h30.

Ao g1, Orlando afirmou que ficou muito feliz ao perceber que estava representando aquelas crianças. “Eu estou muito feliz com tudo que tenho visto, sou muito beijado, abraçado e amado pelas crianças. Ele falou que eu era muito parecido com o avô dele e isso é muito importante para nós”.

