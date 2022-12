Para proteger Oto, Brisa mente e se complica em audiência

Foto: Reprodução / TV Globo

Troca de farpas, acusações e muita mágoa. Estes são os principais elementos que conduzirão a audiência entre Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) pela guarda de Tonho (Vicente Alvite), em ‘Travessia’, a partir do capítulo desta terça-feira (20).

Ao ser perguntada sobre o atual namorado, Oto (Romulo Estrela), a maranhense dirá que não se lembra do sobrenome do rapaz e vai se enrolar na frente do Juiz para tentar proteger o amado. Ela chora. Na saída, Ari se vangloria diante da ex-mulher pelo melhor desempenho no embate.

Enquanto isso, Sara (Isabelle Nassar) e Dante (Marcos Caruso) seguem incansáveis na busca por pistas para encontrar Debora (Grazi Massafera). De posse do último áudio com a conversa entre Moretti e a recepcionista – entregue pelo próprio empresário à Sara, achando que fosse se livrar da moça – o professor resolve pedir ajuda a Oto.

O hacker deve ter conhecimento de algum programa de computador que melhore a qualidade do som. Juntos, eles escutam agora um áudio bem mais limpo e atestam: o barulho ao final da ligação é de uma buzina e um violento acidente. Com mais esse dado em mãos, um novo caminho se abre e Dante decide ir em busca de registros na polícia e em hospitais.

Na construtora, Ari conta a Gil (Rafael Losso) que o processo de licitação do casarão de São Luis será reaberto e que se sentiu colocado contra a parede pelo sogro quando Guerra lhe deu essa informação. Mas o arquiteto já escolheu que lado tomar e irá contra quem for preciso, mesmo que seja Dante, seu mentor desde a infância.

Já na casa de Laís (Indira Nascimento) e Monteiro (Ailton Graça), Isa (Duda Santos) conta aos pais que o boletim de Theo (Ricardo Silva) chegou e que ele já está praticamente reprovado. Preocupada, ela diz que os trabalhos de matemática que o irmão dizia fazer para alunos mais velhos eram, na verdade, jogos de computador – ele ajudava as pessoas a passar de fase nos jogos e ganhava dinheiro com isso.

‘Travessia’ é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.