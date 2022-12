Parada LGBT e Illy agitam final de semana em Salvador

Do paredão à parada LGBTQIA+, a programação cultural do o final de semana da cidade está com bastante diversidade. Confira os eventos e programe-se:

Sexta-feira, 16 de dezembro

Com abertura de Aiace, a cantora e compositora Illy apresenta o show de seu novo álbum “O Que Me Cabe”.

Quando? Sexta-feira (16), às 20:00h

Onde? Largo Tereza Batista – R. Gregório de Matos, 9 – Pelourinho

Quanto? Gratuito

Sábado, 17 de dezembro

Bia Mathieu e Angelina Meels se apresentam no Sababado do Âncora do Marujo

Quando? Sábado (17), às 23:00h

Onde? Bar Âncora do Marujo – Rua Carlos Gomes, 809, Dois de Julho

Quanto? R$ 10,00 Ingressos no local

Domingo, 18 de dezembro

4 Parada LGBTQIA+ de Marechal Rondon

No trio elétrico estarão presentes Dj Edy Ferraz, Chaverinho do Arrocha e Convidados

Quando? Domingo (18), às 14:00h

Onde? Largo de Campinas de Pirajá, Sentido Final de Linha de M. Rondon

Quanto? Gratuito

Paulilo Paredão – Churrasquinho na Laje

Nessa nova edição, além de curtir o melhor de Paulilo e seus convidados, você também vai poder desfrutar de um churrasquinho

Quando? Domingo (18), às 15:30h

Onde? Casa Cultural Reggae – Rua do Passo, 30, Santo Antônio Além do Carmo

Quanto? R$ 10,00 Ingressos no Sympla

