Parcela EXTRA do Auxílio Brasil em dezembro surpreende beneficiários

Beneficiários do Auxílio Brasil estão tendo acesso a uma parcela extra neste mês de dezembro referente ao pagamento do Vale-Gás.

Começou o pagamento da última parcela do Auxílio Brasil. Algumas famílias recebem neste mês uma parcela extra proveniente de outro benefício, conhecido como Vale-Gás. Dessa forma, beneficiários poderão receber um valor mínimo equivalente a R$ 710, sendo R$ 600 do próprio auxílio e R$ 110 da ajuda no gás, que corresponde a 100% do preço médio nacional do produto.

Quem pode receber a parcela extra do Auxílio Brasil?

O Vale-Gás é concedido as famílias que correspondem aos seguintes requisitos:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606);

) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

da assistência social; Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado, desse modo, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no CadÚnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Quem recebe o Auxílio Brasil?

Podem participar do Auxílio Brasil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que correspondem aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A princípio, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber.

Calendário do Auxílio Brasil em dezembro

O calendário de pagamento do Vale-Gás é o mesmo do Auxílio Brasil. Para quem recebe os dois benefícios, eles são pagos no mesmo dia. A ordem é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Portanto, nesta segunda-feira (12), recebem o benefício aqueles que tem o NIS com o final 1. Veja as datas de pagamento a seguir:

Final do NIS com dígito 1: 12 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 2: 13 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 3: 14 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 4: 15 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 5: 16 de dezembro de 2022.

Final do NIS com dígito 6: 19 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 7: 20 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 8: 21 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 9: 22 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 0: 23 de dezembro de 2022.