Parcela retroativa do Auxílio Emergencial será paga no governo Lula?

Desde que a Caixa Econômica Federal liberou no início deste ano o primeiro lote retroativo do Auxílio Emergencial, muitos pais solteiros chefes de famílias monoparentais estão aguardando serem contemplados pelas parcelas. O repasses pode variar de R$ 600 a R$ 3 mil.

Em razão do não pagamento dobrado do benefício aos pais solos durante a vigência do programa social, o Governo Federal teve que voltar atrás e conceder o restante dos valores que deveriam ser repassados durante abril e agosto de 2020 ao público masculino da iniciativa.

Desse modo, em janeiro deste ano, cerca de 823,4 mil pais solteiros chefes de famílias monoparentais foram contemplados com a parcela retroativa. No entanto, segundo o Ministério da Cidadania, mais de 1,2 milhão de pessoas serão atendidas no total.

Sendo assim, quase 400 mil pessoas ainda devem receber o pagamento. Contudo, uma grande incógnita paira sobre o benefício retroativo. Isso porque, tanto o Auxílio Emergencial quando a medida dos pagamentos atrasados foram liberados no governo Bolsonaro.

Neste sentido, muitos cidadãos estão com dúvidas sobre a continuidade dos repasses no novo governo, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De todo modo, é necessário aguardar pelo próximo ano para obter mais detalhes sobre o programa social.

Quem tem direito ao Auxílio Emergencial retroativo?

Os valores são pagos aos pais solos que se enquadram nos seguintes requisitos:

Estar inscrito no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020;

Não possuir cônjuge ou companheira;

Ter efetuado o cadastro do benefício através das plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para ter feito a inscrição no programa;

Estar cadastrado como “Responsável Familiar”;

Ter recebido cota simples do benefício;

Ter na família pessoas menores de 18 anos de idade.

Como consultar o Auxílio Emergencial retroativo?

O procedimento é similar ao realizado quando o programa ainda estava em vigência. A única diferença é que agora o acesso será pelo portal Gov.br. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Dataprev, com o login do Gov.br;

Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Com o seu nome completo; e

Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida);

Coloque sua data de nascimento no campo solicitado;

Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano;

Clique em “ENVIAR”.

Também é possível realizar a consulta por telefone, através do número 111, da Caixa Econômica.

Qual o valor do Auxílio Emergencial retroativo?

O valor do auxílio emergencial retroativo vai depender da quantidade de parcelas recebidas pelos pais solo entre os meses de abril e agosto de 2020. As quantias ficaram definidas da seguinte forma:

5 meses de benefício: valor de R$ 3 mil;

4 meses de benefício: valor de R$ 2,4 mil

3 meses de benefício: valor de R$ 1,8 mil

2 meses de benefício: valor de R$ 1,2 mil;

1 mês de benefício: valor de R$ 600.