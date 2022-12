Parque de diversões chega em Salvador com preços promocionais

Foto: Divulgação

Um parque de diversões promete agitar o verão de Salvador entre os meses de dezembro e janeiro. Para o lançamento do espaço, que fica localizado no Wet, na Avenida Paralela, o Park Salvador vai ter preços promocionais durante a primeira semana.

Ao todo são mais de 20 opções de brinquedos para crianças e adultos. Entre as atrações, estão a casa do terror, a montanha-russa, o samba, carrinho bate-bate, além do espetáculo com personagens dos clássicos desenhos do mundo infantil, que são uma atração à parte e que encantam as crianças. O parque dispõe também de uma praça de alimentação, onde o público pode desfrutar de diversas opções de lanches, além de estacionamento no local e banheiros.

Foto: Divulgação

O público poderá adquirir os ingressos durante a semana de lançamento com os preços de R$39,99 de segunda à sexta, e nos fins de semana e feriados, o acesso ao parque custará R$49,99.

Além disso, aniversariantes pagam 50% do valor do ingresso e crianças com espectro autista têm o acesso gratuito ao parque, com seu acompanhante pagando 50% do ingresso (apresentando a carteirinha do autismo).

Os ingressos estão disponíveis para venda na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

SERVIÇO

O que: Park Salvador – preços promocionais de estreia

Onde: Wet Salvador – Avenida Paralela

Quando: Segunda à sexta – das 17h às 22h, sábados, domingos e feriados das 15h às 22h

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br

Informações: @sigaparksalvador @ssaproducoes

