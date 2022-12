Parque Tecnológico da Bahia lança edital para residência

Foto: Divulgação

O Parque Tecnológico da Bahia, localizado em Salvador, lançou um edital nesta quarta-feira (7) para empresas residentes. As inscrições são feitas exclusivamente de forma eletrônica, por meio do e-mail: editais@parquetecnologico-ba.org.br. Elas ficarão abertas por 6 meses. Confira o edital.

O objetivo do certame é selecionar empresas que exercem atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para instalação temporária, mediante remuneração, no prédio central do Parque Tecnológico da Bahia.

O Edifício Tecnocentro é o centro dinamizador do equipamento e tem como objetivo fomentar a integração, a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de projetos inovadores entre agentes de ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

O Parque abriga centros de pesquisa e instituições de ciência e tecnologia públicas e privadas, incubadoras, laboratórios, coworking, startups e empresas de base tecnológica, oferecendo-lhes infraestrutura e serviços de apoio adequados à sua instalação e funcionamento.

Podem participar do edital nº 003/2022 empresas de base tecnológica, nacionais ou estrangeiras, preferencialmente nas áreas de atuação em biotecnologia e saúde, energia, engenharia, tecnologia da informação e comunicação, e da indústria criativa.

De acordo com a chamada, organizações já sediadas no Parque Tecnológico da Bahia também podem concorrer a uma vaga nas novas condições estipuladas no certame.

Ao todo, são quatro modalidades oferecidas para ocupar diversos espaços do Edifício Tecnocentro, com descontos a partir de 35% para empresas em processo de incubação na Áity (incubadora de empresas).

“O lançamento dessa chamada pública busca fortalecer ainda mais a comunidade de CT&I do Parque, atraindo novas startups e empresas de base tecnológica, que vão potencializar a produção de ciência, tecnologia e inovação no estado da Bahia. Esperamos, ainda, que com esse edital a gente atinja 100% de ocupação do nosso edifício central, o Tecnocentro”, comenta Cristine Câmera, Diretora Executiva do Parque Tecnológico da Bahia.

A divulgação dos resultados preliminares acontecerão até o dia 15 de cada mês. Após a divulgação do resultado preliminar, serão dados cinco dias úteis para apresentação de recursos. Posteriormente à divulgação final de cada etapa, as empresas aprovadas serão convocadas para a assinatura dos termos de permissão de uso.

Sobre o Parque Tecnológico da Bahia

O complexo, que foi inaugurado em 2012 e fica na Avenida Paralela, tem uma área total de 581.000m², com 25.900 m² de área construída, referente ao edifício central e dinamizador do Parque Tecnológico da Bahia, o Tecnocentro.

São mais de 30 empresas e instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação na comunidade, além de representações do poder público e sociedade civil.

O equipamento é vinculado ao governo do estado e administrado pela Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia – AEPTECBA desde novembro de 2020, através de um modelo de autogestão e participação de representantes do setor produtivo, universidades, governo e entidades de classe.

Para conhecer mais sobre o Parque Tecnológico da Bahia, iniciativas e ações desenvolvidas, acesse o site do Parque.

Serviço

Edital de Chamamento Público nº 003/2022 – Parque Tecnológico da Bahia

Inscrições: editais@parquetecnologico-ba.org.br

Prazo: 07/12/2022 (fluxo contínuo, conforme regras do edital)

Link do edital: bit.ly/sejaumresidente

Mais informações: editais@parquetecnologico-ba.org.br

