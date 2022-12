PAS 2022: UnB libera consulta aos locais de prova

A Universidade de Brasília (UnB) liberou a consulta aos locais de aplicação das provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2022. Desse modo, os inscritos poderão consultar onde farão o exame por meio do site do Cebraspe, responsável por realizar o processo seletivo.

A instituição já liberou também a consulta individual à situação final na solicitação de atendimento especial e respostas aos recursos interpostos.

Provas

De acordo com o cronograma do PAS 2022, a aplicação das provas das três etapas em dezembro deste ano. A UnB vai aplicar as provas da 1ª etapa serão aplicadas no dia 11 de dezembro, enquanto as provas da 2ª etapa serão aplicadas em 10 de dezembro. Já a aplicação das provas da 3ª etapa está marcada para o dia 4 de dezembro.

Nos três dias, a aplicação das provas será no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília). As avaliações serão compostas por uma redação em Língua Portuguesa e por questões objetivas sobre assuntos das seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Estrangeira, Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Música, Química e Sociologia.

Vagas e resultados

Ao todo, a UnB está ofertando 4.238 vagas, sendo 2.118 vagas para ingresso no 1º semestre de 2023 e 2.120 para o 2º semestre. Há reserva de vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública e para negros. As vagas são para os campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

Segundo o cronograma, apublicação do resultado da 3ª etapa está prevista para o dia 24 de janeiro, enquanto a liberação do desempenho dos inscritos nas 1ª e 2ª etapas será nos dias 3 e 9 de março, respectivamente.

