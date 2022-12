PAT abre vagas de EMPREGO em Atibaia – São Paulo

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Atibaia abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Atendente de lanchonete Atendente de padaria Atendimento ao cliente Auxiliar administrativo Auxiliar de apoio logístico Separador de material Supervisor de logística Técnico em calibração Técnico em fibras ópticas Vendedor de automóveis Vendedor externo Ajudante de obras Atendente balconista Auxiliar de despachante Açougueiro Ajudante de carga e descarga Manobrista de ônibus Marceneiro Mecânico de manutenção Motorista carreteiro Motorista de ônibus Auxiliar de limpeza Ajudante geral Auxiliar de logística Estágio em engenharia civil Doméstica Empregada doméstica nos serviços gerais Estoquista Faxineira Fiscal de loja Atendente Atendente balconista Auxiliar de cozinha Auxiliar de desenvolvimento infantil Auxiliar de expedição Lavador de veículos Lubrificador Operador de caixa Operador de dobradeira Operador de empilhadeira Operador de guilhotina Repositor de mercadorias Analista de suporte de sistema (estágio) Assistente administrativo (vaga temporária) Assistente de marketing digital Assistente em segurança do trabalho Auxiliar de instalação Auxiliar de limpeza Inspetor de qualidade Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança Auxiliar de monitoramento de sistemas de segurança Auxiliar de serviços gerais em produção Auxiliar de vendas Borracheiro Colocador de painéis Conferente de mercadorias Consultor comercial Consultor de vendas Auxiliar de loja Auxiliar de manutenção predial (em hotelaria) Consultor técnico de serviços Controlador de acesso Cuidador de idosos Cuidador em saúde (em residência) Vendedor Vigilante Vigilante condutor Operador de processo de produção (pode ser PCD) Almoxarife (pode ser PCD) Auxiliar de linha de produção (pode ser PCD) Fiscal de prevenção de perdas (pode ser PCD) Frentista (PCD) Vendedor interno (PCD)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do PAT e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui