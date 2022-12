Patrícia Abreu revela que foi demitida de emissora via WhatsApp

A jornalista Patrícia Abreu, que já comandou o Globo Esporte na TV Bahia, e também apresentou um telejornal na TV Itapoan, foi a convidada de Thiago Mastroianni no último episódio do Geração GFM, que já está disponível no Youtube. [Assista acima]

Com muito bom humor e excelentes histórias, Patrícia revelou bastidores da televisão baiana e também contou como foi demitida da TV Itapoan, afiliada da Record na Bahia.

“Fiquei um ano cravado. Eu estava apresentando o telejornal quando, no meu ponto, o chefe pediu para eu olhar o WhatsApp. E aí falei: ‘que absurdo cara, eu não vou olhar o WhatsApp agora porque eu estou apresentando o jornal e tenho que estar concentrada para saber o que você vai falar. Quando eu saí do estúdio, o chefe estava assim: oh, você foi demitida. Primeiro veio [a demissão] no celular”, contou.

Quer saber mais sobre como terminou essa história, e também outras curiosidades? Não deixe de assistir ao novo episódio do Geração GFM.

Sobre o Geração GFM

O podcast Geração GFM agora tem sabor especial. Além do formato já conhecido para as principais plataformas digitais de áudio, o programa idealizado e apresentado por Thiago Mastroianni, na companhia do maquiador e ator transformista Dino Neto, chegou à frequência 90,1 [GFM] e também ao Youtube.

Com muito bom humor e leveza, Thiago Mastroianni e Dino Neto conduzem entrevistas com ícones dos anos 80 e 90 toda semana na rádio 90,1 [GFM], e também no Youtube.

Lembrando que o formato podcast Geração GFM segue disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e RadioPublic.

