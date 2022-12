Paulo Vieira expõe ataques racistas e ameaças após piadas

Foto: Reprodução / TV Globo

O humorista Paulo Vieira sofreu ataques racistas nas redes sociais após fazer piadas com bolsonaristas durante o prêmio de Melhores do Ano no ‘Domingão com Huck’, na TV Globo, no último domingo (25).

Paulo usou as redes sociais para expor as mensagens racistas e homofóbicas que recebeu de vários perfis no Twitter. “São centenas de comentários assim. Fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família”, afirmou na publicação.

Durante o ‘Melhores do Ano’, Paulo, que foi um dos indicados na categoria humor, brincou com práticas bolsonaristas, como pedir voto impresso e acampar na frente de quartéis. Ele também fez piada com apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), como Luciano Hang, dono da loja Havan.

Após divulgar os ataques, o humorista recebeu apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. “Minha solidariedade ao amigo @pauloVieriaReal. Os ataques contra você são reflexo do ódio que precisamos superar no Brasil, com fraternidade e Respeito. Um abraço, querido”, disse o presidente eleito.

“Sinta meu abraço, meu amigo. A nossa alegria e amor é muito maior que o ódio e o preconceito dessa minoria fascista”, afirmou Janja, esposa de Lula e futura primeira dama.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.