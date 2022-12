PayPal: entenda como funciona essa opção de carteira digital

Segundo informações oficiais, o PayPal é uma carteira digital que você leva para onde for. Isso significa que com a ferramenta é possível comprar da forma que melhor atender a sua necessidade.

PayPal: entenda como funciona a carteira digital

O PayPal permite que o usuário adicione o cartão de crédito à sua carteira digital. Assim sendo, quando quiser realizar o pagamento, basta acessá-la com o seu nome de usuário e senha e escolher a melhor opção cadastrada.

Além disso, a criação na conta PayPal é grátis. O cliente precisa fornecer dados pessoais e cadastrar o seu cartão de crédito e/ou débito. A empresa destaca que as informações são armazenadas através de criptografia, elevando a sua segurança quanto aos dados.

Pague com PayPal

O PayPal permite que o pagamento seja realizado de forma rápida, já que é preciso apenas de login no aplicativo. Assim sendo, utilizando a carteira digital PayPal, o cliente pode escolher a melhor opção de pagamento, podendo parcelar no cartão de crédito ou pagar através do débito, sem precisar utilizar diversos cartões de forma física.

Segurança das informações

De acordo com informações oficiais da empresa, o PayPal não compartilha nenhum tipo de dado do cartão de crédito do cliente. Sendo assim, os vendedores não têm acesso aos seus dados protegidos.

A segurança das informações facilita as transações entre países ao redor do mundo, já que muitas empresas que utilizam plataformas online para compra e venda, realizam o fluxo dos pagamentos através do sistema do PayPal.

Sem tarifas adicionais

Segundo esclarecimento oficial da empresa, o PayPal não cobra tarifas. Portanto, para que o cliente realize uma compra, é possível criar a conta de forma gratuita e realizar a aquisição do seu produto ou serviço.

Contudo, se a transação exigir uma conversão de moedas, a taxa de câmbio será determinada com base no momento do mercado e, neste caso, o PayPal aplica a tarifa de conversão de moedas à taxa de câmbio.

Obtenha vantagens ao utilizar o seu cartão de crédito através do PayPal

Além de elevar a segurança do cliente de forma ampla, considerando que não é necessário andar com muitos cartões de crédito de forma física, ao passo que as informações do seu cartão ficam criptografadas, o PayPal pode ser viável para quem deseja elevar o seu relacionamento com o cartão de crédito.

Pois, ao direcionar suas transações para essa opção, o cliente pode fazer o uso do cartão e obter vantagens como cashback, premiações, descontos e programas de milhas.