Pe Fábio de Melo atrai multidão na primeira noite de festa em Porto Real do Colégio

O cantor/padre Fábio de Melo atraiu uma verdadeira multidão na primeira noite de festa de Nossa Senhora da Conceição, nesta quarta-feira, 06 de dezembro, no município de Porto Real do Colégio. Os festejos que foram abertos com show da Banda Amigos de Jacó, composta por músicos colegienses, começou a receber o público que em poucos minutos lotaram o espaço onde os shows aconteceram.

O prefeito Aldo Popular (MDB), lembrou que esta foi a primeira vez que a festa alusiva à padroeira Nossa Senhora da Conceição, contou com uma programação totalmente religiosa na abertura.

“Imensa alegria em podermos realizar o evento que foi um pedido de minha filha Viviane, que ouviu a comunidade católica local, e colocamos em prática. Ficamos muito felizes com o resultado. Gratidão a todos que compareceram”, enfatizou o prefeito Aldo popular.