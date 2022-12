Pedro Castillo sofre impeachment e é preso no Peru

Pedro Castillo sofreu impeachment e foi preso na noite de quarta-feira (7), após anunciar que iria dissolver o Parlamento do Peru. Quem assumiu a Presidência foi a vice, Dina Boluarte, que há algumas semanas rompeu com Castillo.

Segundo o g1, após ser destituído, o então ex-presidente foi levado para uma base policial no leste de Lima, capital do Peru, onde deve permanecer por 15 dias enquanto é investigado. Ele foi transportado de helicóptero para o local.

O impeachment foi votado pelo Congresso do país logo após o anúncio feito por Castillo. O pedido já estava em andamento. Esta foi a terceira vez que tinham dado entrada no processo. As duas primeiras não foram aprovadas.

Antes de ser preso, o ex-presidente chegou a ligar para o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, para dizer que estava indo à embaixada mexicana em Lima, para pedir asilo. Castillo nunca chegou à embaixada, no entanto, disse Lopez Obrador.

Entenda a crise

O líder peruano foi eleito em 2021 após uma eleição extremamente polarizada. Pedro Castillo surpreendeu e venceu Keiko Fujimori, que é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, por uma margem pequena de votos.

A candidata derrotada foi à Justiça Eleitoral para questionar o resultado das eleições, o que causou uma série de manifestações feitas por apoiadores de Castillo e Fujimori.

Keiko Fujimori só aceitou os resultados das urnas mais de um mês após o segundo turno das eleições.

Antes mesmo de assumir o cargo, ainda na campanha, Castillo já havia dado declarações polêmicas, ameaçando fechar o Congresso se os parlamentares não aceitassem os planos dele.

Com o parlamento dominado pela oposição, a primeira crise do governo aconteceu dois meses depois da posse, quando o primeiro-ministro do país e todo o gabinete ministerial renunciaram aos cargos.

Em dezembro de 2021, Castillo sofreu o primeiro pedido de impeachment, que acabou sendo derrubado. Outros dois foram abertos, sendo que o último resultou no afastamento do presidente, nesta quarta.

Pedro Castillo já foi acusado de “incapacidade moral” para seguir no poder e “falta de rumo”.

Nesta quarta-feira, o presidente fez uma transmissão pública para anunciar a dissolução do Congresso e convocar novas eleições, em resposta ao último pedido de impeachment que sofreu.

Durante o anúncio de dissolução do Congresso, Castillo afirmou que iria instituir um governo de exceção, declarando estado de emergência.

A manobra de Castillo não funcionou. O Parlamento ignorou a dissolução e se reuniu para aprovar o pedido de impeachment do presidente.

As Forças Armadas também não apoiaram o presidente e afirmaram que o Castillo só poderia dissolver o Congresso se os parlamentares tivessem derrubado todos os ministros do governo, o que não aconteceu.

A Suprema Corte do Peru classificou a atitude de Castillo como golpe de Estado e determinou que a vice, Dina Boluarte, assuma a Presidência.

O Congresso também convocou Dina Boluarte para ser empossada como presidente, ainda nesta quarta. Em uma rede social, ela escreveu que Pedro Castillo rompeu a ordem constitucional.

Castillo foi preso momentos depois, enquanto se preparava para deixar o palácio do governo.

