Pedro Paulo Rangel é intubado após quase 2 meses de internação

O ator Pedro Paulo Rangel precisou ser intubado no último final de semana após uma piora no quadro de saúde. Internado desde o dia 30 de outubro devido a um enfisema pulmonar, a situação do veterano inspira cuidados.

Por meio de nota, a Casa de Saúde São José, localizada no Humaitá, bairro na zona sul do Rio de Janeiro, informou que o procedimento visa descansar e melhorar o pulmão de Pedro Paulo.

“A Casa de Saúde São José informa que Pedro Paulo Rangel foi intubado na madrugada de sábado para domingo (10.12). O ator está internado desde o fim de outubro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. Seu quadro é delicado e inspira cuidados. O paciente realizou exames de sangue nesta segunda-feira(12). Os resultados apontam evolução e a intubação visa descansar e melhorar o pulmão.”

O artista sofre da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que tem como causa o tabagismo. Ao ser nternado em outubro, o ator precisou cancelar a temporada da peça ‘O Ator e o Lobo’, que estava em cartaz no Rio.

O último registro de Pedro Paulo foi feito no início de novembro, logo após deixar a CTI quando apresentou uma melhora no quadro de saúde.

