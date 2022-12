Pedro Scooby e Cintia Dicker param de seguir Luana Piovani

Foto: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby e Cintia Dicker pararm de seguir Luana Piovani no Instagram após as últimas críticas da atriz. Nos últimos dias, ela gravou uma série de vídeos criticando a postura do ex-marido em relação à educação dos três filhos que eles têm juntos.

Piovani, no entanto, continua seguindo Scooby e Cintia em sua rede social.

A briga pública começou após Piovani criticar Scooby por ele ter dado celulares de presente de Natal para Dom, de 10 anos, e os gêmos Bem e Liz, de 7 anos. Segundo ela, o surfista não estava monitorando o que as crianças assistiam.

Scooby respondeu às críticas afirmando que controlava os aparelhos dos filhos e chegou a postar prints que comprovavam o fato. No entanto, Piovani seguiu criticando o ex-marido.

“Mandei mensagem às 7h querendo notícias. Alguém respondeu? Claro que não. Consideração por mim nunca existiu. Liguei para falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir pra mudarem de cômodo o abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante , calmamente, ouço a primeira patada: ‘vai querer mandar na minha casa?’. E, aí, se deu a sequência de grosseria, até a desligada de telefone na minha cara. Assim que ele trata a mãe dos filhos dele, que tanto fez por ele”, relatou.

No meio do desabafo, Piovani ainda mandou alfinetadas para Cintia, que foi dirigindo até a maternidade para dar à luz a Aurora, filha dela com Scooby.

“Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada à direção de um carro em movimento. E todos aplaudem, têm peninha. Sabe o que vocês são, mulheres? Burras. Graças a vocês, as cegas que podem ver, levaremos séculos para mudar a nossa triste realidade de abusadas. Eu lamento pela minha semelhante que, pelo que percebo, ainda não entendeu o que está por vir. Escolhas”, completou.

