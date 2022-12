Pedro Scooby revela que filha recém-nascida passou por cirurgias

Foto: Reprodução/ Instagram

Pedro Scooby revelou que a filha Aurora, que nasceu na noite de segunda-feira (26), teve que passar por duas cirurgias ao nascer. A menina é a primeira filha do surfista com a atual esposa, a modelo Cintia Dicker.

“As pessoas ficam preocupadas, ficam mandando mensagens todos os dias. Bom, a Aurora passou por uma cirurgia ontem quando nasceu e hoje passou por outra. É um momento delicado na minha vida”, começou ele.

“Por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também”, completou o surfista, sem especificar o por que das cirurgias.

“É deixar aqui só, mas está tudo bem. Vai dar tudo certo e, quanto à discussão de internet [referindo à ex-mulher, Luana Piovani], eu não vou me pronunciar, porque eu acho que a internet não é lugar para se resolver problema de família. É isso, tá bom. Um beijo, fica com Deus todo mundo aí. Obrigado por todas as mensagens. Aceitamos as orações as mensagens positivas. Tamo junto”, finalizou.

Reclamação de Piovani

Luana Piovani gravou um vídeo em que aparece indignada com algumas atitudes do surfista, com quem tem três filhos, Dom, de 10 anos e os gêmeos, Bem e Liz, de 6.

Segundo Luana, Pedro presenteou os filhos com um celular para cada um. Diante disso, ela pediu a senha dos dispositivos para que possa monitorar o que as crianças andam vendo nos aparelhos, como sempre fez.

Scooby então teria se irritado com o pedido dizendo que “ela quer mandar na casa dele”, e que, desligou o telefone na sua cara – na frente dos filhos. “Ele não me respeita, ele me desrespeita na frente dos meus filhos”

