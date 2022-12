Pelé apresenta piora e ficará internado no Natal acompanhado da família

Foto: Reprodução / Instagram

Pelé, 82 anos, apresentou uma piora no quadro clínico e seguirá internado no Hospital Albert Einstein. Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (21), o ‘Rei do futebol’ teve uma “progressão de doença oncológica” e terá de ser submetido a “maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”.

Kely Nascimento, filha de Pelé, usou as redes sociais para confirmar que o ex-atleta terá a companhia da família durante o Natal.

“Família do insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá”, diz o post.

“Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nos desejamos a todos que celebram, um Natal cheio de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com MUITO Amor e Saúde !! Amamos vocês, daremos um update semana que vem”, completou o recado.

Internação

Pelé está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde o dia 29 de novembro para uma reavaliação da quimioterapia. O ex-jogador trata um tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.

A retirada do tumor ocorreu em 4 de setembro de 2021. Desde então, Pelé é submetido a um tratamento de quimioterapia, com idas regulares ao hospital.

Segundo o boletim médico divulgado na última segunda-feira (12), o ex-jogador de futebol, continuava apresentando melhora do estado clínico, especialmente do quadro de infecção respiratória.

