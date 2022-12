Pelé apresenta quadro estável; infecção é tratada com antibióticos

Foto: Reprodução / Instagram

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ‘rei’ Pelé, de 82 anos, foi divulgado pelo Hospital Albert Einstein neste sábado (3). O eterno camisa 10 segue estável. A infecção respiratória que sofre o ex-atleta é tratada com antibióticos. Ele voltou a ser internado na última terça (29).

“Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h”, informa o comunicado.

O paciente Edson Arantes do Nascimento luta contra um tumor de colón desde a sua descoberta em setembro de 2021.

A filha de Pelé, Kely Nascimento, divulgou nas redes sociais que não era surpresa o retorno do pai ao hospital. “Olá amigos. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil e eu vou no ano novo. Não tem surpresa nem emergência. Agradecemos muito todo o carinho que vocês transmitem”, escreveu ela no texto.

