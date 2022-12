Pelé conquistou diversos corações ao longo de sua vida; relembre os amores do craque

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O jogador Edosn Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, conquistou títulos e corações ao longo da vida. Apesar de ser discreto quanto a vida pessoal, o ídolo do futebol mundial teve alguns romances expostos publicamente.

Entre os amores mais marcantes do ex-jogador para o público está o namoro com Xuxa Meneghel, quando a artista ainda não tinha o título de ‘Rainha dos Baixinhos’.

O jogador terminou a vida ao lado da empresária Marcia Cibele Aoki, sua terceira esposa, com quem estava casado desde 2016.

Relembre os amores do ex-jogador Pelé:

Pelé e Rosemari de Reis: a moça foi o primeiro casamento de Pelé, aos 26 anos, em 1966. Com Rosemari, o ex-atleta teve três filhos, Kelly Cristina, Jenifer e Edson, o Edinho, um dos filhos mais conhecidos do ex-jogador.

Edinho, filho de Pelé, com Rosemari (Foto: Reprodução/ Instagram)

Pelé e Anizia Machado: o romance entre o craque e Anizia foi proibido. Na época, em 1963, o jogador ainda era casado com Rosemari e viveu o affair com a empregada doméstica, com quem teve Sandra Machado, filha que nunca fora reconhecida por Pelé.

(Foto: Reprodução/ Globo/ Redes Sociais)

Pelé e Lenita Kurtz: o jogador se envolveu com a administradora gaúcha com quem teve Flávia. Lenita conheceu o craque quando a seleção foi jogar na inauguração do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, em 1969.

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Pelé e Xuxa: um dos romances mais polêmicos de Pelé foi o vivido com Xuxa Meneghel. Na época, o craque do futebol tinha 41 anos, enquanto a modelo, que ainda não tinha iniciado a carreira como apresentadora, tinha 17, na década de 80. O namoro com a loira durou seis anos e também foi repleto de infidelidades.

Foto: Reprodução/ Revista Manchete

Em entrevistas, Xuxa chegou a falar que o jogador a traiu diversas vezes com a justificativa de que o relacionamento era aberto. “Ele me traía, ele dizia que era um relacionamento aberto, mas aberto só para ele, entre outras coisas. Quando eu fiz 23 anos, minha vida estava mudando muito. Eu, inclusive, contei a ele quando a Globo me chamou e ele disse que eu devia recusar”, contou em uma live.

Pelé também não foi feliz com o namoro. Em sua biografia, o craque descreveu o momento como “Um dos (relacionamentos) menos felizes”.

Pelé e Misses: Denise Nunes é um dos romances confusos do jogador. Na biografia, o craque afirma que se envolveu com a beldade. Já Deise garante que não aconteceu nada entre eles. Já com a modelo Flávia Cavalcantti com a modelo, o romance foi confirmado e confidenciado com o médico e seu amigo íntimo Eduardo Gomes. Na época, Pelé afirmou que casaria com ela. O romance aconteceu em 1989, quando Flavia foi eleita a mulher mais bonita do país.

Pelé e Assiria Lemos: em 1996, o Rei se casou com a cantora gospel. Com ela, o atleta teve os filhos gêmeos, Joshua e Celeste. O casamento durou até 2008.

Foto: Reprodução/ Revista Caras

Pelé e Marcia Cibele Aoki: a empresária foi o último amor do ex-jogador. Os dois estão juntos desde 2012 e se casaram em 2016, porém, a história de amor é antiga, da década de 80. O craque conheceu a empresária durante uma festa em Nova York, mas só foram se envolver anos depois.

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Marcia acompanhou o ex-jogador no Hospital Albert Einstein, durante todo o período em que o craque ficou internado. Uma das últimas declarações públicas de Pelé para a esposa foi em abril deste ano.

“A paz de estar ao lado da minha querida esposa, Márcia, e nossa companheira inseparável, Cacau. O tratamento é difícil, mas sentir o amor delas é o melhor remédio. Lar, doce lar”, escreveu na época que retornou para casa após uma internação.

