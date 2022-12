Pelé eterno! – iBahia.com

Foto: Reprodução

Assim como em 03 de fevereiro de 1959, data que ficou conhecida como o “The Day the Music Died” (O Dia em que a Música Morreu) e designa o acidente aéreo ocorrido nos Estados Unidos que resultou na morte dos músicos Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper, além do piloto Roger Peterson, não há exagero algum em afirmar que o futebol mundial também morreu um pouco hoje.

Deixou-nos nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, o homem Edson Arantes do Nascimento, o maior de todos no esporte mais apaixonante do planeta.

Para quem o viu jogar em campo e nas imagens que varreram os quatro cantos do mundo, o Rei Pelé segue eterno!

Obrigado por tudo, Pelé!

Leia mais sobre Tabus, tretas e troças com Sílvio Tudela no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.