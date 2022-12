Pelé foi ministro do Esporte e teve carreira como ator e cantor

A carreira de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, não se resume aos seus feitos dentro das quatro linhas. Além de conquistar três, dos cinco títulos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, o eterno craque do futebol mundial deixou sua marca na televisão, política e na música.

Durante seu auge no futebol, o atleta chamou atenção de diversas áreas e chegou a ser convidado para fazer participações e protagonizar diversos filmes. Pelé também dividiu vocais com uma das maiores vozes da geração, a cantora Elis Regina.

Seus feitos nos gramados atraíram até o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que durante seu governo, convidou o ex-atleta para assumir o Ministério do Esporte, tornando o atleta o primeiro negro a alcançar uma posição de alto escalão na política brasileira.

Confira os feitos de Pelé, além das conquistas pela seleção brasileira:

Ministro no governo de FHC: o jogador ocupou a pasta de esporte entre 1995 e 1998. Durante a passagem pelo ministério, teve como bandeira a modernização do futebol e a garantia dos direitos trabalhistas aos atletas profissionais. O craque foi exonerado em abril de 1998 e, na sequência, a pasta foi extinta.

Paralisou uma guerra civil: O futebol de Pelé interferiu em uma guerra. O ano era 1969, e o craque realizada uma excursão pelo continente africano com o Santos para uma série de amistosos. Ao desembarcar na República Democrática do Congo, que na época era chamada de Congo-Kinshasa, a guerra civil que acontecia no país foi paralisada para que os moradores pudessem assistir ao craque jogar.

Formação superior: o ex-jogador decidiu se dedicar aos estudos após conquistar o tricampeonato mundial e ao longo da década de 70, estudou Educação Física na Faculdade de Educação Física de Santos, por onde se formou.

Fundação Pelé: em 2018, o jogador fundou sua própria organização de caridade, um desejo antigo que já havia sido relatado para amigos próximos. A organização se esforça para capacitar crianças carentes e desprivilegiadas de todo o mundo.

Carreira na música: além do talento nos gramados, o jogador demonstrou intimidade com a música. Pelé chegou a compor algumas canções e participou de um álbum com Elis Regina em 1969.

A música mais conhecida do Rei foi a canção ‘ABC’, lançada em 1998, que fez parte da campanha Brasil em Ação, do Governo Federal, para incentivar a alfabetização no país.

Pelé também dividiu os vocais com o Rei, Roberto Carlos e com Gilberto Gil na música ‘Quem Sou Eu’.

Carreira como ator: o craque deixou um pouquinho de Pelé em cada forma de arte. O jogador fez uma participação especial em um dos episódios de “Família Trapo”, em 1967. Na novela “Os Estranhos”, de 1969, da TV Excelsior,

Entre os filmes estão: “O Barão Otelo no Barato dos Bilhões”, de 1971; “A Marcha”, de 1972; “A Vitória do mais fraco”, de 1985; “Os Trapalhões e o Rei do Futebol”, de 1986; “Hotshot”, de 1986.

Em 1979, o jogador esteve na produção brasileira ‘Os Trombadinhas’, longa que se tornou meme nas redes sociais anos após o lançamento pela cena em que fala “Eu sou o Jô Soares, sua piranha”. O craque também participou de ‘Fuga para a Vitória’, ao lado de Sylvester Stallone, em 1981.

O ex-jogador ainda tem dois documentários dedicados a sua história, “Pelé Eterno” (2004) e “Pelé: O Nascimento de uma Lenda” (2016).

Comentarista: uma das imagens mais emblemáticas da cobertura esportiva na televisão foi protagonizada por Pelé ao lado do narrador Galvão Bueno na Copa de 94, nos Estados Unidos. Na época, o Rei do Futebol se tornou comentarista dos jogos na Globo e acompanhou a seleção na conquista do tetra.

