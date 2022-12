Pelé foi tricampeão mundial pelo Brasil; relembre

É impossível falar de Copa do Mundo e não falar de Pelé – mesmo que você não seja brasileiro. A importância do Rei do Futebol para a Seleção Brasileira é tanta que dos cinco títulos mundiais, três foram conquistados sob o comando dele. E ele é único da história a conquistar esse feito.

Em 1958, 1962 e 1970 o mundo do futebol viu ele brilhar. Além de ser o maior vencedor de Copas do Mundo, Pelé é detentor também do título do jogador mais jovem a ganhar um Mundial. Aos 17 anos e 249 dias, o então menino fez dois gols na final de 58 contra a Suécia – o jogo terminou 5×2 para o Brasil.

Também em 1958, desta vez na semifinal contra a França, Pelé se tornou o jogador mais novo a fazer três gols em uma partida de Copa do Mundo.

Além dos três títulos, Pelé também disputou a Copa de 66. Nestes quatro Mundiais, o craque anotou 12 gols. Apenas cinco jogadores tem mais gols que ele em Copas: Miroslav Klose (16), Ronaldo (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine (13) e Messi (13). Este ano, Mbappé igualou os 12 do Rei com somente duas participações.

Pelé brilhou também na Copa América de 1959. Ele marcou oito gols na edição e foi eleito artilheiro e melhor jogador. A genialidade do jogador, no entanto, não foi suficiente para garantir o título ao Brasil, que terminou em segundo, perdendo a final para a Argentina.

Números na seleção

Pelé fez 95 gols pela Seleção Brasileira, sendo 77 em jogos oficiais e 18 gols em amistosos. Ele vestiu a camisa do Brasil em 113 partidas oficiais e conquistou 10 títulos. São eles:

3 Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970)

2 Copas Rocca

1 Taça do Atlântico

3 Copas Oswaldo Cruz

1 Taça Bernardo O’Higgins

Morte aos 82 anos

O ex-jogador Pelé morreu aos 82 anos na tarde desta quinta-feira (29). O ídolo do futebol brasileiro e mundial estava em tratamento de um câncer no cólon e estava internado desde o último mês.

Desde o diagnóstico do câncer, Pelé passou por diversos problemas de saúde, sendo internado em algumas situações. Ele ainda foi submetido a uma cirurgia e passou por sessões de quimioterapia.

Em janeiro deste ano, os exames constataram uma metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado de Pelé. Em fevereiro, ele foi internado novamente, para tratar uma infecção urinária.

Em abril, esteve alguns dias no Hospital Albert Einstein para a realização de novos procedimentos, entre exames e tratamentos contra o câncer.

