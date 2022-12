Pelé recebe homenagem do Brasil pós vitória contra o Catar

Foto: Reprodução / Twitter

Após a classificação, os jogadores da Seleção Brasileira fizeram uma homenagem ao Rei Pelé. No centro do campo 974, em Doha, no Catar, os atletas exibiram uma faixa com o nome e o rosto do ex-camisa 10.

A torcida que marcou presença no espaço também levantou uma bandeira em celebração ao rei no confronto contra a Coreia do Sul.

Pelé segue em tratamento contra infecção pulmonar e o estado de saúde do ex-jogador é estável, a atualização foi dada pelo locutor e amigo pessoal, Galvão Bueno.

Durante o início da transmissão do jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, o narrador revelou ter tido contato com a família de Pelé.

“Ele merece todo esse nosso carinho. Troquei mensagens com a família hoje. O estado dele é estável e a infecção pulmonar está melhorando, o tratamento está dando resultado”, contou Galvão.

Além de falar sobre o estado de saúde do rei do futebol brasileiro, Galvão se emocionou ao mostrar uma homenagem feita pelos jogadores para Pelé.

“Fiquei sabendo que ele fica muito feliz quando a gente fala dele. Pelé, um beijo. Estamos torcendo por você, para que a gente possa se ver de novo. Ele disse que se sente melhor quando assiste aos jogos da Seleção Brasileira. O primeiro gol que fizeram é para você!”, disse.

