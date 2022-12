Pelé será homenageado no escudo do Santos em 2023

Foto: Reimaldo Marques/ Globo

O Rei Pelé será homenageado pelo Santos Futebol Clube em 2023. Ícone do futebol brasileiro e ídolo do alvinegro paulista, o ex-jogador terá sua marca no uniforme da equipe.

De acordo com Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo do Santos, na próxima temporada o escudo do uniforme contará com uma coroa para homenagear o craque.

“A coroa vem na camisa de 2023. O Santos vai jogar em 2023 com a coroa no distintivo, as duas estrelas e a coroa em cima do distintivo” afirmou Celso Jatene em entrevista ao Blog Soul Santista.

O escudo já havia sido apresentado ao público em 2019, quando o meia-atacante Soteldo disputou alguns jogos com a coroa em cima do símbolo do time.

Na época, a homenagem foi feita para celebrar o aniversário do craque. Desta vez, todos os jogadores poderão homenagear o ícone do futebol mundial.

Estado de saúde de Pelé

Internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, ainda não teve evolução no quadro médico.

O último boletim do ex-atleta de 82 anos indica que ele apresentava “progressão da doença oncológica”, isto é, um crescimento do tumor localizado no cólon.

No hospital, Pelé ganhou a companhia dos familiares drante o Natal e o Albert Einstein afirma que o ex-jogador segue com atenção especial a “disfunções renal e cardíaca”.

