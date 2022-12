Penedo ganha primeira turma de guia de turismo formada pelo Ifal

Assessoria Setur Penedo

Turma teve início em 2017, após solicitação da Prefeitura de Penedo

Finalmente, após cinco longos anos, estudantes do curso técnico do polo de Educação à Distância do Ifal Penedo e Maceió se formaram e, agora, são guias de turismo aptos para exercer a profissão.

A cerimônia de certificação realizada no sábado (03), no auditório do Ifal Penedo, coroa o processo de qualificação profissional solicitado pela Prefeitura de Penedo. Vale ressaltar que o atraso na conclusão do curso se deu por corte de recursos do governo federal.

A solenidade também aconteceu de forma remota e contou com a presença de Felipe Thiago Souza, diretor-geral do Ifal; Sérgio Teixeira, diretor de Educação à Distância do Ifal; Luiz Henrique Lemos, coordenador de Ensino da Diread; Maira Egito, paraninfa e coordenadora do curso; e representando a Secretaria de Turismo, Maik Vieira, diretor de Turismo da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Penedo.

“Eu acompanhei o curso desde o início, em 2017, e para mim, é uma grande alegria ver tantos guias de turismo formados. Com isso, temos mais profissionais em nosso município aptos para exercerem, com ética e excelência, essa profissão tão encantadora. Estamos trabalhando para tornar Penedo um destino turístico e essa formação só eleva o patamar da cidade junto ao Ministério do Turismo”, afirma Maik Vieira.

Para Sérgio Teixeira, diretor de Educação a Distância do Ifal, o sentimento é de alívio e completa gratidão.

“Sinto muita gratidão e um alívio enorme pois todos esses alunos passaram, infelizmente, por um problema muito sério, que acabou suspendendo o programa e, consequentemente, o curso. Unimos forças com professores de outros campus e, juntos, conseguimos dar continuidade ao curso, de forma institucional. O sentimento é de missão cumprida!”, explicou Teixeira.

“Muita satisfação entregar tantos guias de turismo, não só para a cidade de Penedo, mas também para Alagoas. A expectativa é que todos esses profissionais aproveitem a formação e possam seguir com a vida profissional a partir desse novo momento. Eu tenho muita alegria e muita honra por ser paraninfa dessa turma tão importante”, disse Maira Egito, que também foi coordenadora.

Para Márcio Felipe, aluno concluinte e, anteriormente, informante turístico da cidade de Penedo, o sentimento é de realização. “Me sinto muito realizado, pois o curso, apesar de ter sido estendido por mais três anos, cumpriu com o seu objetivo, que foi formar guias de turismo. É uma felicidade muito grande ter feito parte dessa turma, que foi a primeira formada pela instituição. Me sinto privilegiado, pois é a realização de um sonho”, contou.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social Setur Penedo