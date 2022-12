Penedo Luz 2022 prioriza artistas locais e está recheado de muitas atrações

Chegada de Papai Noel, espetáculos circenses e iluminação especial na cidade histórica

Secom PMP

Uma cidade pronta para encantar moradores e turistas, com novidades a cada esquina do Centro Histórico e muita programação cultural até o final do ano. A época natalina é também a do Penedo Luz, que inicia oficialmente nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro.

“Penedo Luz cheio de novidade não só para os penedenses, mas também para todos os turistas de todo Brasil, com uma programação extensa valorizado artistas da terra, promovendo a economia da nossa cidade”, ressalta a Secretária Municipal de Cultura, Aliny Costa.

O Penedo Luz ilumina a cidade de forma especial e proporciona shows gratuitos para a população, priorizando artistas penedenses. “Me lisonjeado em fazer parte de um evento tão grandioso e estou bastante feliz por ter mais artistas da terra”, disse o cantor Dan Souza.

A cantora Maxylene Cruz também está entre as atrações. “É um prazer, mais um ano participar desse evento lindo e importante na nossa cidade de Penedo. Sou muito grata a todos da organização pelo carinho e por depositar credibilidade em nosso trabalho. Prometo um show alegre, pra gente dançar e cantar juntos, com muito forró e axé”.

Um dos grandes momentos do Penedo Luz é a presença do Papai Noel, que chega à Praça 12 de Abril, onde crianças e adultos aguardam com muita expectativa. O encontro entre o bom velhinho e as crianças é acompanhado por evoluções da Banda Fanfarra Fênix, atrações circenses e malabarismos realizados por artistas.

Texto Fagner Honorato

Foto Adriano Arantos/Circuito Penedo de Cinema

Segue abaixo a Programação: