Penedo Luz apresenta Festival de Coros no Largo de São Gonçalo

O Penedo Luz 2023 apresenta ao público a 20ª edição do Festival de Coros, evento que traz grupos de canto coral para o Largo de São Gonçalo, Centro Histórico da cidade.

O programa cultural de alto nível começa às 19 horas de sexta-feira, 09, com o show do Quarteto Ventos de Penedo, saxofonistas da Sociedade Montepio dos Artistas. Em seguida, oito coros iniciam a programação do 20º Festival de Coros, entre eles o Imperial Coro do Penedo.

No sábado, 10, mais oito grupos de canto coral sobem ao palco instalado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, com encerramento de Jaques Setton e banda (Maceió-AL)

O Festival de Coros de Penedo reserva ainda uma apresentação no convento franciscano, onde o Coral da Academia Sergipano de Letras se apresenta na manhã de domingo, durante a missa que começa às 6 horas.

Confira abaixo a programação completa do 20º Festival de Coros de Penedo

ASSOCIAÇÃO CORAL NOSSA MÚSICA – Recife

Regência: Maestrina Miriam Cecilia Machado Gomes

CORAL ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS – Aracaju

Regência: Maestro Edson Silva Nascimento

CORAL CARLOS GOMES – Maceió

Regência: Maestro Luciano Peixoto

IMPERIAL CORO DO PENEDO

Regência: Patrícia de Oliveira Albuquerque

CORAL SINDCANTO – Maceió

Regência Maestro Luiz Martins

CORAL SINTEAL ENCANTO – MACEIÒ

Regência: Gustavo Campos Lima

CORO JOVEM DO IFAL MACEIÓ

Regência: Maestro André Souza

CORAL VOZES DE PERNAMBUCO – Recife

Regência: Maestrina Miriam Cecilia Machado Gomes

SÁBADO DIA 10/12 – 19 HORAS

1º CORAL SONETTO VOCALLE – Recife

Regência: Maestro Jadson Oliveira

GRUPO MUSICAL EMBRACANTO – Maceió

Regência: Maestrina Patrícia de Oliveira Albuquerque

CORAL HARMONIA – Aracaju

Regência: Maestro Elias Souza dos Santos

CORUFAL – Maceió

Regência: Maestro Moises Evelásio

CORAL CANTO LIVRE – SICREDI – Maceió

Regência: Maestrina Patrícia de Oliveira Albuquerque

6º CORAL CANTO NO PONTO – Recife

Regência: Maestro Jadson Oliveira

CORAL HEBREWS MEN’S CHOIR – Maceió

Regência: Maestro Moises Evelásio

CORAL CESMAC – MACEIÓ – AL

Regência Maestro Luiz Martins

SHOW MUSICAL – JAQUES SETTON E BANDA

DOMINGO DIA 11 – 06 HORAS

APRESENTAÇÃO DO CORAL DA ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS NA IGREJA DE SANTA MARIAS DO ANJOS, DURANTE A MISSA NO CONVENTO FRANCISCANO