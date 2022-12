Penedo Luz apresenta vídeo mapping e shows na Praça Barão de Penedo nesta quinta, 15

Secom PMP

Matéria atualizada às 14h07

A programação do Penedo Luz reserva para esta quinta-feira, 15, a projeção mapeada de vídeo na fachada da Prefeitura de Penedo, shows musicais e Papai Noel recebendo a criançada na Praça 12 de Abril.

A programação gratuita começa às 19 horas, com a exibição de imagens relacionadas com a história de Penedo e os festejos de Bom Jesus dos Navegantes, trabalho do estúdio alagoano Núcleo Zero.

Em 2017, o Núcleo Zero fez a primeira projeção mapeada em Penedo, cidade incluída no projeto Narrativas em Movimento.

Depois do video mapping, o cantor Val Francis e a Orquestra da Sociedade Musical Penedense se apresentam na Praça Barão de Penedo.

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) também convida os pais ou responsáveis para levarem seus filhos até Papai Noel. Ele recebe a criançada para fotografias na casinha situada na Praça 12 de Abril, a partir das 18 horas.

“A programação do Penedo Luz segue até às vésperas do Natal e ainda temos muitas atrações para as famílias penedenses e turistas”, destaca a Secretária Aliny Costa.

Texto Fernando Vinícius

Foto – Divulgação Narrativas em Movimento