Penedo Luz tem shows musicais, Papai Noel e projeção de vídeo nesta sexta-feira, 16

O final de semana em Penedo começa com opções de diversão gratuita para todas as idades. A partir das 19 horas desta sexta-feira, 16, tem projeção de vídeo, apresentação do grupo Chorinho Penedense, Papai Noel na casinha e mais três shows musicais.

As atrações estão na programação do Penedo Luz, evento da Prefeitura de Penedo realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e a Secretaria Municipal de Turismo (Setur).

O lazer aberto ao público tem início na Praça Barão de Penedo, mesmo local das apresentações de ontem, onde o cantor Val Francis mostrou seu talento, com repertório diversificado de MPB e pop rock.

Em seguida, a projeção mapeada na fachada da prefeitura emocionou a plateia. O vídeo que será novamente exibido nesta sexta, 16, traz ‘seu’ Toinho Pescador recitando uma de suas poesias, trecho do documentário “O Homem, o Rio e o Penedo”, produção do Núcleo Zero para a Fundação Casa do Penedo.

A projeção mapeada do mesmo estúdio homenageia ainda mestres do folclore alagoano, entre imagens que desconstroem a fachada do imóvel onde o vídeo é projetado, cerca de 20 minutos mágicos de computação gráfica, com detalhes da história de Penedo, dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes e a religiosidade típica do nosso povo.

A valorização da cultura local é um das marcas do Penedo Luz. Ontem, a orquestra da Sociedade Musical Penedense encerrou a noite com frevo e pedido de bis do público. A seleção de músicas apresentada é eclética e executada com perfeição.

O mesmo nível de qualidade musical será visto logo mais à noite, quando o grupo comandado pelo músico penedense Wellington Pinheiro, referência no cavaquinho, faz o show na Praça Barão de Penedo, antes e depois da projeção mapeada.

Praça 12 de Abril

A programação do Penedo Luz desta sexta-feira, 16, também reserva um lugar especial para a criançada. Papai Noel estará na sua casinha, instalada perto da Igreja da Corrente, para tirar fotos a partir das 18 horas.

E no palco da Praça 12 de Abril, na orla da cidade, as atrações de hoje são Dan Souza, Omegazord e Guilherme Bertoso. Até a véspera do Natal, haverá apresentação musical e outras atividades do Penedo Luz 2022.