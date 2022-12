Penedo se classifica em programa de Destinos Turísticos Inteligentes do BID e do Sebrae

Assessoria SETUR

O Programa Turismo Futuro Brasil é uma realização do Banco Iteramericano de Desenvolvimento (BID) e do Sebrae

Mais uma boa notícia para Penedo! A cidade passou na primeira fase do Programa Turismo Futuro Brasil, uma realização do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Sebrae.

O principal objetivo é fazer com que os destinos escolhidos sejam contemplados com a elaboração de instrumentos de planejamento e implementação de ações-chave para o fortalecimento e consolidação de estratégias de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

Durante o processo de pré-seleção, cada município participante foi avaliado de acordo com o conjunto de critérios estabelecidos em edital, por uma banca formada por avaliadores do Sebrae Nacional, Sebraes regionais e BID.

”Estamos muito felizes com o resultado da primeira etapa do Programa Turismo Futuro Brasil. Penedo conseguiu avançar e agora estamos focados nos processos da segunda fase. O Destino Penedo tem muita capacidade de ir cada vez mais além, e é essa certeza que nos mantém confiantes, determinados e motivados”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo.

A segunda fase do DTI é classificatória e os destinos escolhidos deverão incluir informações adicionais sobre a candidatura no formulário, tanto de cunho qualificativo (resposta a perguntas), como documentais (envio de documentação específica solicitada).

A avaliação dos destinos contemplará os seguintes critérios: análise da proposta de candidatura do destino e análise da maturidade da gestão e governança turística em aspectos relevantes para o DTI’s.

Além de Penedo, apenas mais três municípios alagoanos foram selecionados no Programa Destinos Turísticos Inteligentes: São Miguel dos Milagres, Marechal Deodoro e Maceió.

Texto Thaciana Lima – assessoria Setur Penedo