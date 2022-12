Penedo sedia Fórum de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina de Alagoas

Assessoria SEMS Penedo

Nesta terça-feira (06), o Conselho Regional de Medicina de Alagoas (Cremal) realizou o Fórum de Fiscalização no Theatro Sete de Setembro, em Penedo.

O evento teve a finalidade de sinalizar as condições de trabalho dos médicos no município, solicitar as adequações e garantir o cumprimento dos ajustes identificados nas fiscalizações.

Durante o evento, o Presidente do Cremal, Fernando Pedrosa, e o Conselheiro Coordenador de Fiscalização do Cremal, Joseane Granja, realizaram a entrega do relatório de fiscalização para a Secretária Interina da Secretaria Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

“Esse Forum de Fiscalização se iniciou há um tempo atrás pelo Cremal, indo nas unidades básicas de saúde verificando os trabalhos das equipes no atendimento à população e entregando o relatório. A partir de agora vamos analisar o que foi fiscalizado e fazer as ações necessárias para melhorar o atendimento à população de Penedo”, disse Waninna.

“Quero agradecer a secretária Waninna e todos da secretaria que não mediram esforços para nos ajudar com esse trabalho que visa promover as melhorias e as condições na saúde. Não é uma atividade coercitiva, mas é uma atividade instrutora. A gente faz essa fiscalização em busca de melhorias na qualidade de assistência dos serviços de saúde de Penedo”, disse o Presidente do Cremal, Fernando Pedrosa.

A solenidade contou com a presença de médicos e enfermeiros das unidades de saúde do município que receberam atualizações sobre hipertensão arterial, com o Dr. Francisco Costa, e diabetes, com a Dra. Márcia Pinto.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media da SEMS Penedo