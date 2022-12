Um levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostra que, em outubro, os pequenos negócios foram responsáveis por cerca de oito a cada dez novas vagas de trabalho criadas no país, de acordo com informações da Agência Brasil.

Pequenos negócios respondem por 80% dos novos empregos

O saldo positivo de empregos gerados por empresas de todo tipo porte no país, nesse período, foi de 159.454, sendo que os pequenos negócios respondem por 125.114 das contratações (78,5%), destaca a divulgação oficial.

“Pelo décimo mês consecutivo, as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo na geração de empregos no país”, avaliou o Sebrae, por meio de nota.

Dados oficiais

De acordo com as informações oficiais, no acumulado de 2022, o país contabiliza 2,3 milhões de novos postos de trabalho – desses, 1,661 milhão (71,6%) por meio de micro e pequenas empresas. A participação de médias e grandes na geração de empregos é de 22%, com 513 mil contratações.

Setores

A Agência Brasil destaca que, entre os sete setores da economia analisados, as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo em todos, enquanto médias e grandes empresas registraram saldo negativo na construção civil e na extrativa mineral.

Novas contratações no setor de serviços

Na área de serviços, por exemplo, o saldo de contratações dos pequenos negócios foi de 60,2 mil, enquanto médias e grandes empresas aumentaram seus quadros em 29,1 mil novos contratados.

Crescimento de vagas no comércio

De acordo com informações oficiais, as contratações pelos pequenos negócios no comércio também foram bem superiores: quase cinco vezes mais do que a de médias e grandes – 39,1 mil contra 8,3 mil, respectivamente.

No acumulado de 2022, as micro e pequenas empresas do setor de serviços foram as que mais contrataram, com 850.781 novos empregos, além de 274.679 postos na construção civil e 262.143 no comércio, destaca a Agência Brasil.

Empreendedorismo

Os dados oriundos do levantamento do Sebrae destacam a importância de políticas públicas para amparar o empreendedorismo. Visto que as empresas de médio e pequeno porte no Brasil ganham destaque em diversos setores.

Além disso, os pequenos negócios ganharam mercado na retomada econômica, considerando o cenário pós-pandemia. Sendo assim, é muito importante para o país o apoio ao pequeno empresário em todos os segmentos.

Portanto, é importante que os pequenos empresários recebam suporte por meio de crédito facilitado para o empreendedorismo urbano ou rural através de programas voltados para o crescimento do país, considerando as atividades, a expansão do turismo e a elevação de emprego e renda.