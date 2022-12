perfil do cliente é considerado

A busca por cartão de crédito no mercado é frequentemente alta, por ser um dos produtos financeiros mais desejados pelos consumidores. Hoje, mostramos as opções oferecidas pela Porto Seguro Cartões de acordo com cada perfil de cliente.

A Porto Seguro é uma das maiores seguradoras brasileiras, com mais de 70 anos de atividades no mercado e oferecendo serviços como seguros de vida e de automóvel, além de cartões e outros tipos de produtos financeiros. Por ter os seguros de vida e de automóvel como principal produto de suas atividades, a empresa oferece descontos para quem já possui contrato e quer pagar com o cartão de crédito. Além disso, há isenção da anuidade no primeiro ano para quem já é cliente. Saiba mais na matéria desta segunda-feira (26) do Notícias Concursos.

São cinco opções oferecidas pela Porto Seguro, com bandeira Visa ou MasterCard à escolha do cliente. Cada um é feito para um tipo de consumidor específico, variando de acordo com o perfil financeiro traçado pela empresa. Aqui, explicaremos sobre cada uma das cinco opções de cartões de crédito oferecidos pela empresa de seguros.

Porto Seguro cartões: conheça cada tipo de cartão de crédito oferecido

Cartão Porto Seguro Internacional

Considerado como o cartão mais básico, voltado para clientes com renda mínima de R$ 1.000 e, portanto, também sendo o mais fácil de obter aprovação. A cobertura é internacional, além de oferecer 1 ponto (no programa de recompensas) a cada 1 dólar gasto.

No caso da anuidade, pode ser grátis para quem gastar R$ 1.800 na fatura mensal. Ademais, para as faturas abaixo de R$ 1.000, o valor é de R$ 26 por mês.

Cartão Porto Seguro Gold

Esta opção é voltada exclusivamente para clientes que puderem comprovar renda de pelo menos R$ 5.000 por mês. Possui os mesmos benefícios do cartão Internacional, mas a anuidade é mais cara: a partir de R$ 35 por mês (se os gastos forem inferiores a R$ 1.799,00 no mês. E grátis em caso de fatura com valor superior ou igual a R$ 3.000.

Cartão Porto Seguro Platinum

É indicado para clientes com renda a partir de R$ 10.000 e oferece 1,5 ponto para cada dólar gasto. O valor da anuidade é de R$ 52 se gastar menos do que R$ 3.000 na fatura mensal. É grátis quando a fatura for de R$ 4.800.

Cartões Porto Seguro MasterCard Black e Visa Infinite

Esses dois cartões possuem os mesmos benefícios e critérios. São as opções voltadas para clientes convidados pela própria empresa. Não há como solicitar, apenas se receber convite para tê-los. Cada dólar gasto gera 3 pontos. Enquanto a anuidade é grátis se a fatura mensal for de pelo menos R$ 15.000. Caso gaste menos de R$ 6.000, a parcela é de R$ 125.

Reputação e avaliação da empresa no Reclame Aqui

Assim como qualquer outra empresa, é possível medir o nível de confiabilidade e satisfação de consumidores da empresa Porto Seguro no site do Reclame Aqui, maior plataforma brasileira de reclamações feitas por clientes. A reputação da Porto Seguro perante ao próprio Reclame Aqui é tida como “boa”, com nota 7,7,

Entre os meses junho a novembro, a Porto Seguro recebeu 6.935 reclamações na plataforma do RA. Desta, respondeu 99,8%. Ou seja, costuma responder quase todos os clientes. Dentre os consumidores que fizeram algum tipo de reclamação contra a empresa, a nota média dada por eles foi de 6,32. O índice de solução para os problemas listados é de 81,5%. Enquanto isso, 66,6% afirmam que voltariam a contratar serviços da Porto Seguro.