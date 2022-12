PÉSSIMA NOTÍCIA para quem vai pagar a conta de luz

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmou a não obrigação da cobrança de das taxas adicionais dos clientes na conta de luz. A princípio, a bandeira verde continuará, o que resultará na diminuição da quantidade de energia que os municípios brasileiros recebem, impactando toda a economia.

De acordo com a Aneel, as condições para a geração da energia são responsáveis pela permanência da faixa verde no país todo em dezembro. Dessa forma, no fim do ano, os brasileiros teriam um descanso no bolso. A conta de luz é uma despesa em comum, por isso as reduções nos preços são muito bem-vindas.

Como é a conta de luz no Brasil?

A estrutura de preços foi atualizada para que os consumidores entendessem o funcionamento do sistema, o que permite um controle melhor do consumo. Além do mais, um consumidor que é bem informado utiliza a energia de maneira eficiente, reduzindo substancialmente os custos.

Um fator importante deve ser considerado, contribuindo para a reduzir as tarifas da energia elétrica, é que, durante as chuvas de verão, os reservatórios aumentam os níveis d’água. Isso reduz a necessidade da energia elétrica de fontes mais caras. Como resultado, diminui o valor da conta produzida.

Qual é a bandeira da tarifa de energia elétrica atual?

A tarifa se estabeleceu em 2015. A ferramenta que proporciona maior clareza para o consumidor é um acompanhamento mensal do calendário energético. Anteriormente, o custo da energia oscilava anualmente, então, os consumidores conseguiam o acesso às informações acerca dos custos de energia pouco depois.

As bandeiras dos preços permitem que consumidores saibam o custo verdadeiro da geração da energia antecipadamente. Com isso, os consumidores conseguem administrar as finanças, bem como economizar, deixando o boleto de luz mais acessível todos os meses.

É importante ficar atento às faixas, que são de diferentes cores, indicando novas tarifas e custo da energia. Por exemplo, a de cor verde indica que tal situação é vantajosa para se produzir energia, portanto, não havendo alteração no preço demandado.

A condição de gerar energia elétrica na faixa âmbar infelizmente não são favoráveis. Há um valor adicional de R$ 0,01874 a utilização de cada kWh. Na bandeira vermelha do tipo 1 existe um acréscimo no valor de R$ 0,0397 por cada kWh. A tarifa tipo 2 é do valor de R$ 0,09492 por cada kWh.

Como ficará a conta em 2023?

As notícias para 2023 não são animadoras, ainda que os valores mais baixos agora, no fim de 2022, possam resultar em economia. A Aneel tem a previsão de aumento nos valores da energia elétrica em 5,6% em 2023.

A gestão de Lula está discutindo com a Aneel acerca do reajuste na conta pelo IPCA, que faz a medição nos índices da inflação vigentes. Assim, a expectativa é da conta aumentando em 2023.

Finalmente, a conta de luz é uma questão que altera a economia de pequenos quanto dos grandes usuários. Dessa forma, entender a bandeira atual que vivemos é essencial para o planejamento do consumo energético nas empresas e casas.