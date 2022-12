Petrobras anuncia nova redução no preço dos combustíveis

Na última terça-feira (6), a Petrobras anunciou uma redução nos preços do diesel e da gasolina partir desta quarta (7). Em números, a diminuição no preço do diesel foi de 8% e da gasolina de 6%.

Segundo a estatal, o preço médio de venda de diesel A (aquele sem adição de biodiesel) para as distribuidoras passará de R$ 4,89 para R$ 4,49 o litro, representando uma redução de R$ 0,40 por litro.

Desse modo, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 4,04 a cada litro, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos.

Com relação a gasolina, o que muda para as distribuidoras é o preço do tipo A (sem a adição de etanol), que passará de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro, uma redução de R$ 0,20 por litro. Nos outros combustíveis não houve alteração.

Vale-Gás em dezembro

Está próximo o calendário de pagamentos do Vale-Gás. O benefício foi criado em dezembro de 2021, e tem como objetivo ajudar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Neste sentido, os beneficiários recebem o auxílio a cada dois meses, conforme as regras do programa.

Com relação ao valor do benefício, corresponde originalmente a 50% do preço médio nacional do botijão de 13kg. Todavia, com a aprovação da da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Benefícios, esse valor passou a equivaler 100% do preço médio nacional do produto.

Sendo assim, desde agosto de 2022, os brasileiros cadastrados no Vale-Gás estão recebendo um valor de R$ 110, aproximadamente. Como o último depósito foi feito em outubro, o próximo pagamento está programado para dezembro. A previsão é que neste mês seja paga a última parcela ampliada.

Quem tem direito ao Vale-Gás?

Para ter acesso ao benefício bimestral é necessário corresponder aos seguintes requisitos:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606);

) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

da assistência social; Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Calendário de dezembro do Vale-Gás

O calendário de pagamento do Vale-Gás é o mesmo do Auxílio Brasil. Para quem recebe os dois benefícios, eles são pagos no mesmo dia. A ordem é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas de pagamento a seguir:

NIS FINAL 1: 12 de dezembro;

NIS FINAL 2: 13 de dezembro;

NIS FINAL 3: 14 de dezembro;

NIS FINAL 4: 15 de dezembro;

NIS FINAL 5: 16 de dezembro;

NIS FINAL 6: 19 de dezembro;

NIS FINAL 7: 20 de dezembro;

NIS FINAL 8: 21 de dezembro;

NIS FINAL 9: 22 de dezembro;

NIS FINAL 0: 23 de dezembro.