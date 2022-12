Pfizer inicia entrega das vacinas bivalentes BA.4/BA.5 ao Brasil

Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil

A Pfizer iniciou hoje (22), a entrega das doses da vacina bivalente As duas entregas realizadas ao Ministério da Saúde somam por volta de 3.4 milhões de doses da vacina bivalente.

Na sexta (23), outros 3.3 milhões de imunizantes também chegarão ao Brasil. No domingo (25) mais cerca de 2.8 milhão de doses, finalizando as entregas de 2022 do acordo vigente.

No total, aproximadamente 9.6 milhões de doses da vacina bivalente adaptada às variantes Ômicron BA.4/5 serão fornecidas nas próximas semanas.

Somando essas entregas da BA.4/5, com cerca das 9 milhões já realizadas da BA.1, ao todo, em 2022, ao redor de 18.6 milhões de imunizantes bivalentes terão sido entregues ao país.

Apesar da chegada das bivalentes marcarem um novo momento na vacinação contra a COVID-19, vale ressaltar que a vacina monovalente original segue disponível para uso imediato nos postos de saúde e continua sendo importante instrumento no combate à pandemia, seja como esquema primário, assim como dose de reforço.

Cronograma das entregas das vacinas bivalentes BA.1 e BA.4/5:

Lote – Data de entrega – Quantidade (Doses)

1 – BA.1 – 9 de dezembro (sexta-feira) – 1.440.000

2 – BA.1 – 11 de dezembro (domingo) – 1.681.400

3 – BA.1 – 12 de dezembro (segunda-feira) – 1.440.000

4 – BA.1 – 15 de dezembro (quinta-feira) – 1.447.000

5 – BA.1 – 16 de dezembro (sexta-feira) – 1.440.000

6 – BA.1 – 17 de dezembro (sábado) – 1.548.000

7 – BA.4/5 – 22 de dezembro (quinta-feira) – 1.137.600

8 – BA.4/5 – 22 de dezembro (quinta-feira) – 2.304.000

9 – BA.4/5 – 23 de dezembro (sexta-feira) – 2.304.000

10 – BA.4/5 – 23 de dezembro (sexta-feira) – 1.088.640

11 – BA.4/5 – 25 de dezembro (domingo) – 1.422.720

12 – BA.4/5 – 25 de dezembro (domingo) – 1.422.720

