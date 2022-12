PIB do Brasil registra quinta alta seguida no 3T22.

O resultado do PIB foi divulgado no início do mês de dezembro e registrou uma alta de 0,4%. Assim, o país conseguiu chegar ao maior patamar da série histórica, que se iniciou em 1996.

Em comparação com o mesmo trimestre em 2021, o crescimento foi de 3,6%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi quem divulgou os resultados do PIB. Além de atingir o maior nível da série histórica, o crescimento do país ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia, que foi registrado no quarto trimestre de 2019.

No comparativo com o mesmo trimestre de 2021, o PIB cresceu 3,6%. A atividade econômica também apresentou um crescimento de 3% frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores.

Análise do resultado do PIB no terceiro trimestre de 2022

O PIB do Brasil no terceiro trimestre de 2022 totalizou cerca de R$ 2,544 trilhões. Através desses resultados, a economia brasileira ultrapassou o patamar de 1,4% de seu pico, que até então havia sido registrado no primeiro trimestre de 2014. O resultado se mostra positivo, mostrando o maior nível em 26 anos.

O principal destaque do PIB ficou com o setor de Serviços, que registrou um avanço de 1,1%. Além disso, também se destacou o setor da indústria, que cresceu 0,8%. Já a Agropecuária foi o destaque negativo, com um recuo de 0,9%.

O PIB nada mais é do que a soma de todos os bens e serviços que são produzidos em um país. Ele serve como o principal indicador para medir em que ponto a economia evoluiu ou regrediu.

Revisões do PIB

O IBGE realizou revisões sobre o resultado do PIB dos quatro últimos trimestres. Assim, concluiu no relatório que o crescimento da economia brasileira ao longo do último ano foi de 5%, ficando acima do apurado anteriormente, de 4,6%.

Esse avanço se deu a partir de uma revisão dos dois últimos trimestres do ano, além da alta do terceiro trimestre que foi de 0,4% e do quarto trimestre que ficou em 0,9%, acima do que havia sido apurado anteriormente, de 0,1% e 0,8%, respectivamente.

A dimensão das revisões que foram feitas recentemente está relacionada diretamente com os efeitos da pandemia e a forma como isso impactou a economia do país. O setor de serviços foi o que mais teve peso sobre o resultado final do PIB, se recuperando rapidamente após a flexibilização das medidas tomadas para conter a Covid-19.

“Construção” foi importante para a indústria

Apesar de apresentar desaceleração em relação ao último trimestre, a Indústria conseguiu crescer 0,8%. Esse resultado foi puxado pelo setor de construção, com um avanço de 1,1% no mesmo período.

Outro destaque positivo do PIB no último trimestre foi para o setor de Eletricidade e Gás, Água, Esgoto, e as atividades de gestão de resíduos, com um salto de 0,6% no último estudo. Apesar disso, um dos destaques negativos foi a queda do setor agropecuário e que também pesou no resultado final.